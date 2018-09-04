幼童半夜掛急診 竟揪出幼兒園拿泡麵、黑蕉當餐點

2018年09月04日 19:58 中時電子報 呂承哲

家長發現，園方疑似為了省錢，竟拿泡麵、沙其瑪、鹼粽當作早餐，還給孩子吃了發黑香蕉。(翻攝臉書)

家長發現，園方疑似為了省錢，竟拿泡麵、沙其瑪、鹼粽當作早餐，還給孩子吃了發黑香蕉。(翻攝臉書)

台中一名林姓男網友在臉書社團《我是台中潭子人》貼文怒批，家中的孩童在潭子就讀一間私立幼兒園，但孩子總是在半夜肚子痛，嚴重的話還會送急診，後來才發現，園方疑似為了省錢，竟拿泡麵、沙其瑪、鹼粽當作早餐，還給孩子吃了發黑香蕉，痛批園方沒良心。

該名林姓網友表示，「以前小孩回家常喊肚子痛，尤其晚上、半夜，以為是腸胃蠕動不良或是下課後，我們給他吃了什麼東西才造成他肚子痛，現在去了新學校就很少發生這樣的狀況」。後來，網友才發現真相居然是園方讓孩童吃泡麵、沙其瑪、鹼粽當作早餐，還拿發黑的香蕉當作水果餐點，讓他氣炸，並痛批園方為了節省經費，才會胡搞瞎搞，並仗著家長不知道實情，仗著統一對外窗口是學校櫃檯，枉顧孩童健康安全。

據《蘋果》報導，台中市教育局得知此事，一早就前往該間幼兒園稽查，園方坦承照片中的食物是去年底到今年出的供餐情況，並解釋發黑的香蕉是廚工為了避免香蕉引來果蠅，放置冰箱所導致，至於為何提供泡麵、沙其馬當作正餐，園方僅稱會注意改善。對此，幼教科人員表示，2周內會再度查核，若園方尚未改善，將依《幼兒教育及照顧法》開罰3千至1萬5千元。

(中時電子報)