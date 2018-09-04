西九龍站內地口岸區啟用 廣深港高鐵通車倒數計時

2018年09月04日 20:06 旺報 賴志昶

《廣深港高鐵條例》4日正式實施，內地機構人員同日起於香港西九龍站做最後準備。香港鐵路公司表示，高鐵香港段的車票預售安排細節將會在本周公布。

綜合陸媒報導，西九龍站於當天凌晨舉行內地口岸區啟用儀式，香港特區運輸及房屋局長陳帆與廣東省副秘書長林積到場主持。內地口岸區開通後，廣深港高鐵全線通車進入倒數計時，預計每日客運量約8萬人次，2021年增至9.5萬人次。

香港特區政府去年7月25日宣布，將在西九龍站實施「一地兩檢」的通關程序，特區立法會今年6月14日通過一地兩檢草案，6月22日正式生效成為法律，並於4日正式實施一地兩檢條例。

廣深港高鐵香港段開通儀式將於22日舉行，23日正式投入運營。頭班車於23日由香港西九龍站出發後，將到達深圳北站，預計二等座車票收費為86港元（約新台幣337元）。

廣深港高鐵將採實名購票制，可透過香港購票網站、香港電話購票熱線、西九龍站售票窗口及自動售取票機，以及指定香港代售點購票，可使用港幣、人民幣、八達通、信用卡等方式購買，並支援微信、支付寶、ApplePay等電子支付方式。

港鐵公司表示，廣深港高鐵票將於10日開放預售，其中香港段的車票預售安排細節將會在本周公布，預售途徑包括網路售票。

(旺報 )