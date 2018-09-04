醫療分級、雙向轉診 中部上百家醫院診所合作

2018年09月04日 20:24 中時 陳淑娥

「醫體童心 共航分級醫療大藍海」合作，盼共創病人、醫院、診所、健保署多贏局面。（陳淑娥攝）

台中童綜合醫院響應「分級醫療、雙向轉診」政策，4日舉辦「醫體童心 共航分級醫療大藍海」合作典禮，邀請台中、南投、彰化及雲林等縣市上百家醫院診所參與，期望藉由分級醫療雙向轉診運作模式，提供民眾整合性照護，並建構跨院際溝通平台。

健保署中區業務組長方志琳表示，該署去年已調高大醫院照護急重難症支付費用，並積極壯大基層診所醫師診療實力，放寬支付診療項目，並於107年編列專款預算，提供轉診誘因，新增轉診的支付費用，鼓勵大醫院與地區醫院和診所合作，運用健保醫療資訊端查詢系統」，希望藉由分級醫療雙向轉診，共創病人、醫院、診所、健保署多贏局面。

台中市衛生局長陳南松指出，分級醫療雙向轉診是當前國家重要醫療衛生政策，衛生局責鼓勵院際交流，以病人為中心，提供民眾連續性與持續性服務。童綜合李三剛院長表示，童綜合2004年起建構醫院鄰近社區醫療群體系，並相繼投入「急性後期照護計畫」、「居家醫療照護整合計畫」等。

童綜合建構共航網絡三策略，包括建立綠色通道，備有轉診保留號，並給予轉診民眾減免基本部分負擔140元；設置資源共享平台，研發上下垂直整合資訊系統，讓民眾無論在醫院或診所就醫時，醫師可經由雲端整合直接查閱就診病歷等，以及完善整合性與連續性照護。

(中時 )