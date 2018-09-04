關西機場颱風封閉 台灣虎航供換票、退費

2018年09月04日 20:25 中時 王思慧

因應日本大阪關西機場遭受燕子強烈颱風侵襲，暫時無法提供服務，台灣虎航表示，凡已購買台灣虎航9月4日至9月17日(含)期間往返桃園-大阪關西(航班編號IT210、IT211、IT212、IT213)及高雄-大阪關西(航班編號IT284、IT285)的旅客，可適用以下任一方案：

方案一，更改搭乘日期及航點：可更改航班至日本任一航點，且為9月30日(含)前之尚可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。

旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少六小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，並請主動聯絡台灣虎航客服中心(+8862-5599-2555)。為配合本作業辦法，台灣虎航客服中心9月5日至9月7日將延長營業時間至晚間22時。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

方案二，退費。旅客可選擇將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中(存入原訂位代號PNR中)，保留的全數金額可於六個月內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。選擇方案二的旅客，請於9月16日下午18時前完成線上申請(https://goo.gl/forms/q2gprTmNgrBjPrWJ3)，不須透過台灣虎航客服中心。

(中時 )