大陸地區非洲豬瘟蔓延 「小三通」全面防疫

大陸地區非洲豬瘟來勢洶洶，金門「小三通」加強防疫，圖為消毒毯噴灑藥水。（李金生攝）

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農委會副主委黃金城（右）專程赴水頭碼頭了解防疫作業。（李金生攝）
防疫犬執行第一線作業，嚴防旅客夾帶獲動、植物產品入境。（李金生攝）
金門縣防疫所長文水成（右）向農委會副主委黃金城（中）說明防疫現況。（李金生攝）

大陸地區非洲豬瘟來勢洶洶，農委會將防疫工作提升到國安層級。副主委黃金城今（4）日赴兩岸交流最前線的水頭碼頭督導，要求做好各項防範和應變作業，嚴防疫病隨著「小三通」上岸。

大陸地區非洲豬瘟蔓延，自8月1日爆發以後，至今已擴散至5個省市9個疫情點，因疫病在豬隻發病率與致死率高達100％，而且沒有疫苗可施打預防，病毒又可在冷凍豬肉內存活1000天，農委會為避免對國內養豬產業造成嚴重衝擊，已將防範工作提升到國安層級。

農委會評估，台灣地區位於大陸華中養豬密集區旁邊，風險相對比較高，因此更需提高警覺，已通報各部會依權責分工，全力投入各項防疫工作。

今天跨海主持地區紅火蟻防治工作協調會的農委會副主委黃金城，專程在防檢局局長馮海東、動物防疫組組長徐榮彬、高雄分局長傅學理、金門防疫所所長文水成等人陪同下，前往水頭碼頭了解「小三通」旅客通關檢疫作業，包括實地勘查進出動線，以及查獲動、植物產品的銷毀棄置桶處理現況。

目前，金門檢疫站已在旅客出入境處製作宣導跑燈和設置宣導立牌、消毒毯、檢疫犬檢查作業。上午即查獲旅客違規攜帶火腿，除依法沒入銷燬外，行為人也將被處罰3000元到15000元之罰款。

黃金城表示，台灣自2012年開始，每年均常態性監測國內非洲豬瘟病毒抗體，至今都是陰性，但仍有疫情傳入之風險，特別提醒民眾莫從國外帶肉類產品返國，也不要走私動物或產品，養殖業者更需加強自衛防疫工作，發現豬隻異常應立即通報，共同維護國內畜牧產業安全。

(中時 )

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