寵物》鸚鵡流浪記 動保處：飼主要做好寵物管理

2018年09月05日 07:45 中時 葉書宏

「我家鸚鵡飛走了！快上動保處網站找找！」新北市動保處偶有接獲鸚鵡走失的案件，多半是民眾在家中開窗不慎造成，鸚鵡是很普遍的寵物鳥，市面上也經常可見販賣各式鸚鵡，動保處表示，民眾平時就應做好寵物管理，別讓憾事發生。

民眾日前拾獲1隻綠和尚鸚鵡送至動保處，經獸醫師仔細檢查後，鸚鵡健康狀況良好，羽毛柔順，且右腳掛有編號金色腳環，左腳則掛有紅色腳環，嘴喙處有明顯疤痕，推測應是有主鸚鵡，於動保處官網公告招領，果然隔2天後，主人就現身了！

「我家寶貝鸚鵡前2天在我清理窗戶時飛出去，好著急不知道該怎麼辦，後來在社群軟體有朋友轉分享動保處的遺失動物招領區看到牠，就趕快來辦理領回手續。」飼主白植瑋說，鸚鵡飛走的瞬間，仍是相當自責，還好鸚鵡終於重返他懷中。

綠和尚鸚鵡是常見寵物鳥，嘴喙為橘色，適應環境能力好，語言學習也相當快速，充滿好奇心又很貪玩。動保處呼籲飼主，養鳥前要做足功課，並落實飼養管理，以免愛鳥「趁隙逃脫」，後續要找就更加困難。

農業局長李玟表示，除狗貓外，現在飼養寵物鳥相當風行，為防止寵物鳥走失，建議飼主除要注意飼養管理，在鳥店購買時可請店家裝上適合尺寸的特色腳環，最好在腳環上標記飼主電話號碼，萬一走失可依此電話找到飼主。

(中時 )