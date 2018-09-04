《如懿傳》美術道具不遜《延禧攻略》 暗藏劇情玄機

周迅飾演的如懿成為皇后，接受嬪妃請安時，背後的白色孔雀畫，反映其內心對純潔愛情的追求。（愛奇藝台灣站提供）

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旺報

周迅、霍建華主演的清宮傳奇大戲《如懿傳》，8月20日在大陸騰訊視頻與愛奇藝台灣站開播至今，評價、討論度和播放量一路攀升，截止3日晚間，播放量逾28億次。今天（9月4日）釋出美術特輯，詳解養心殿到東、西六宮等主要場景的各種細節，從宮殿置景到器皿用具的雕琢，都十分用心，不遜於以考究5個月、延攬非遺傳人手工製作各種戲服、用具、藝術為號召的《延禧攻略》。

《如懿傳》的美術指導韓忠曾爲電影《羅曼蒂克消亡史》和《我不是潘金蓮》等片構建不同時代美學背景，為了「做出不一樣清宮戲」，以「輝煌」為主旨，創作《如懿傳》獨特的氣質和底蘊。

飾演乾隆的霍建華，養心殿是重要的場景，他覺得韓忠設計的華麗繁複布置，讓他更容易代入角色情感中：「導演鏡頭下的養心殿是很漂亮很華麗，但華而不俗。《如懿傳》的美術感覺非常超前。」

至於後宮妃嬪居住的東、西六宮，彌漫著令人驚歎的歷史況味。如懿初期住的延禧宮，是十二宮中看似最平庸偏遠實則暗藏玄機的地方。整體設計以「雙生」為主題，花罩中的並蒂蓮暗合了其中生死相依的姐妹情緣。

如懿後期居住的翊坤宮，道具都是參考宋代的五大名窯；大量湘妃竹器則代表如懿獨有的清雅之氣，雅致、帶著低調的奢華；此外，如懿成為皇后，接受嬪妃請安時，背後有張非常大的白色孔雀畫，這是美術組按照清代外籍畫師郎世寧的筆法製作出來的，反映如懿內心對純潔愛情的追求，也預示如懿眼中，她並沒有成為真正的皇后，更嚮往平凡的夫妻生活。

(旺報 )

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