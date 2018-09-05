新北》市議員候選人葉元之還沒當選 已在選民服務

國民黨新北市議員參選人葉元之在公園向運動的長輩拉票。（王揚傑翻攝）

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九合一選舉年底才投票，國民黨新北市議員候選人葉元之卻已在忙著接受陳情和選民服務，範圍大至汙水下水道工程進度，小到青蛙叫吵人睡覺，葉元之均一一向市府相關單位反映，協助民眾解決問題。他笑說，除了現任議員之外，恐怕只有他還沒當選就已在選民服務。

葉元之說，在他到四處拜票的過程中，經常遇到選民向他請求協助，因為他曾在新北市政府服務7年，尤其在擔任市府副發言人期間，隨市長朱立倫跑過上千場的行程，對各局處的業務多有涉獵，所以很快能找到窗口，為民眾解決問題，扮演市府與市民間的橋梁。

葉元之舉例，有板橋廣福里的選民向他抱怨，指信義派出所的魚池裡有青蛙每晚鳴叫，吵到無法安眠，他立刻到派出所和員警討論解決方法，後來決定在魚池裡養些螯蝦，果然此後不再有蛙鳴之苦。

還有民眾陳情，板橋第二運動場的籃球場夜間只有1個球場有燈光，經常有球友為了爭占場地而發生爭執。為了解決問題，他向體育處爭取增開幾盞燈源，所以現在不僅打球的球友有充足的場地使用，到運動場跑步的民眾也增加。

葉元之表示，除了接受民眾陳情，他在拜票過程中也發現許多問題需要改善，例如在公園看到長輩靠著溜滑梯拉筋，十分克難，所以未來他會推動公園增設專屬長輩的體健設施，友善銀髮族。

外界評論，葉元之是朱立倫、侯友宜嫡系，打蘇砲火猛烈，也經常在政論節目曝光，雖然知名度足夠，但卻缺乏組織作戰，恐怕叫好不叫座，選戰還有很大的努力空間。

(中時 )

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