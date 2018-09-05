南投》問鼎鄉長寶座 信義鄉三強鼎立

全志堅（前）基層扎根深厚。（沈揮勝攝）

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全正文具宏觀視野。（沈揮勝攝）
伍聰仁行政閱歷豐富。（沈揮勝攝）

2018年信義鄉長選舉，去年有6、7人表態要角逐，經各方勸說、協調及當事人評估，到了八月初態度明確者有全志堅、伍聰仁、全正文及司榮信共4人；司榮信獲民進黨支持，但參選登記日最後1天突然宣布退選，今呈三強鼎立態勢，鹿死誰手端看選民抉擇！

第1位完成登記的全志堅，現職信義鄉農會企畫部主任，他擔任農事指導員近20年，深入部落山區，輔導農民互動頻繁，有著扎實的根基，參選鄉長極被看好。

曾擔任新鄉國小家長會長、信義國中副會長的全志堅，以「全」心全力、「志」向明確、「堅」定服務、族群共榮為政見，強調繁榮信義；因長期接觸最基層的農民，對原住民鄉之非原住民耕作及生存權格外重視，表示將透過施政調整，讓原保地問題獲得較圓滿解決。

第二位完成登記的是現任民和國中校長全正文，他日前才剛迎接亞運空手道金牌國手谷筱霜返校。全正文從小學、國中到擔任教職，除了讀師專、師大在外地，另有8年擔任埔里國中校長之外，一生絕大多數時間都住信義、在信義服務。

全正文桃李滿天下，在出任全校62班的埔里國中之前，是擔任全校只有6班的信義國中校長，從迷你小校直跳超大型學校，還辦學辦得有聲有色，宏觀、經驗與能力，是他最大優勢。

擁有國立暨南大學碩士學位、基層行政經歷豐富的信義鄉公所社會課長伍聰仁，去年上半年即開始布局，並勤跑基層。

他提出的訴求包括強化基層建設，提昇鄉民生活品質；建全社會福利，關懷弱勢兒童照顧老人，營造溫馨社會；行銷農特產品，藏富於民；落實防災救災機制，確保民眾生命財產安全；拓展觀光休閒產業吸引人潮，活絡地方商機；尊重多元文化，族群融合。

(中時 )

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