Melody追劇傷眼 「鑽石要大顆一點才看得到」

2018年09月04日 20:30 中時 陶福媛

Melody出席De Beers珠寶展，怨近來追劇傷眼，鑽石要大顆才看得到。

De Beers的Aura枕形粉紅鑽戒，主鑽2.08克拉， 1640萬元。（De Beers提供）

De Beers的雷地恩形車工黃鑽戒指，主鑽為13.73克拉黃鑽，2215萬元。（De Beers提供）

De Beers舉辦《From Rough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出嵌在金伯利岩上的20克拉鑽石原石。（De Beers提供）

De Beers的DB Classic 橢圓形鑽戒，主鑽15.89克拉，1億4755萬元。（De Beers 提供）

De Beers展出南非鑽石博物館珍藏、在南非發現的第一顆鑽石「Eureka」，南非語意為「我找到了」。（De Beers提供）

擁有自家鑽石礦場的De Beers，即起在台北101店上舉辦《From Rough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出總價逾13億、逾60件的高級鑽石珠寶，每顆鑽石不僅附有證書，並有從原礦到最後成品的詳細記錄，讓藝人Melody看得心花怒放。

Melody笑說，她最近迷上《延禧》、《如懿》等清宮劇，追劇追多了傷眼，「現在看鑽石，要大一點才看上眼！」說完，她指著手上近14克拉、要價2215萬的黃鑽戒指，貶巴著無辜大眼笑說：「至少要這麼大才看得清楚，怎麼會這樣呢！」

Melody說，鑽石是女人最好的朋友，可以為女人帶來更多的人生樂趣。今年5月她才打耳洞，開始佩戴穿孔耳環，這才發現前半生竟錯過戴耳環的樂趣，十分扼腕，讓她萌生打一整排耳洞的念頭，妙語如珠，讓在場的媒體笑彎了腰。

在眾多鑽石珠寶品牌當中，擁有自家鑽石礦場的De Beers佔了先天優勢，把最好最美的鑽石留在自家，因此鑽石產品質量俱佳，傲視同業。為了凸顯品牌掌握全球近半數鑽石原物料的優勢，De Beers特別在台北101 店上舉辦《From Rough to Romance 130週年紀念高級珠寶展》，展出一塊天然嵌有20克拉鑽石原石的金伯利火山岩，讓人一睹鑽石在未經打磨前的原貌。

此外，De Beers展出一顆由南非博物館珍藏的「Eureka」鑽石，重達21.25克拉，是第一顆在南非被發現的鑽石，「Eureka」在南非語即是「我找到了」，是1866年一名南非小孩在河畔發現的，自此開啟南非鑽石開採的熱潮。

這回來台展出的De Beers頂級珠寶鑽石，有多件作品打從原石到成品都有影片詳實紀錄，更添珍貴稀有。另有多顆未經鑲嵌的裸石，可以依照客人的需求量身訂製，例如要價3億4300萬元的綠鑽、逾3千萬元的橘鑽等，都是十分稀有難得的珍寶，量身訂製的成品會附上設計圖稿，以及設計靈感發想和背後故事等，會更具收藏價值。

(中時 )