張菲遺憾張小燕沒入圍 談孫協志家務事他這樣說

2018年09月04日 20:34 時報周刊 林彥君

撒基努（左起）、洪都拉斯、張菲、孫協志、GINO。（盧禕祺攝）

洪都拉斯（前左起）、張菲、孫協志。（盧禕祺攝）

張菲主持的《綜藝菲常讚》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他4日與助理主持人洪都拉斯、孫協志、GINO、撒基努出席記者會，張菲透露，以前入圍時很怕在台下陪榜，但今年因為是他睽違7年復出主持，期間又傳出節目岌岌可危，他對拿獎有信心，勢在必得，認為自己入圍反而讓典禮更有新鮮感，他說：「今年入圍是一劑強心針，覺得很快樂」。

他和胡瓜、吳宗憲、張小燕過去被稱為「三王一后」，對這次張小燕沒有入圍覺得很可惜，他感嘆：「以前都是三王一后，這次入圍少了勁敵」，他認為胡瓜在各種型態的節目努力奮鬥，而吳宗憲在綜藝大哥大中展露頭角，個人風格受到市場青睞，至於吳宗憲曾表示，希望將觀眾意見加入入圍名單評比，因張菲的收視族群年紀較長，張菲開玩笑說：「投票要用網路，對他個人有利，來這套！」

他這次和徒弟胡瓜一起角逐金鐘獎，張菲表示，對胡瓜不會以師父自居，也認為大家的奮鬥和他並沒有直接關係，他說：「戰敗也要敗在自己人手下，才會心甘情願，至於得不得獎，線上一起入圍的人都跟我有淵源，我都會很高興」。

他透露，得知節目入圍感覺像找到新生命，他在以前主持時恨不得趕快退休，「以前很累，在台上笑容都是擠出來的」。他強調，電視綜藝天天陪伴觀眾，他說：「金鐘被認為是草，金馬被當成寶，但其實是金鐘獎比較重要」。

孫協志的媽媽孫麗鈞日前因不滿前夫外遇離婚後，對孩子不聞不問，向媒體爆料對前夫的不滿，他被問到是否有關心孫協志，他說：「這誰敢說，他不是不回應嗎？怎麼會寫出怪裡怪氣的事」，他認為，孫協志長相帥、又正派且有才華，不應受新聞事件影響，「他是超過30歲的人，上一代的事早已無關，這家務事又跟上一代有關，這部分我不便置喙」。

孫協志主持的《飢餓遊戲》入圍金鐘益智實境節目主持人獎，在事件爆發後首次露面，他在記者會中也和張菲約好，若拿獎就要上《飢餓遊戲》，他站在張菲身旁，時不時被張菲的幽默逗得哈哈大笑，但被問到家務事，又馬上收起笑容說：「不回應這個好不好」，他事後也透過經紀人表示：「藝人家務事，不作回應，謝謝關心」。

(時報周刊)