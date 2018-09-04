俄想出口直升機航母 前海軍上將：根本是浮動標靶

圖為法國西北風級直升機母艦2009年訪問俄國聖彼得堡。原本要出售給俄羅斯，但因俄羅斯遭到西方國家制裁而決定自行起造，現在還想要出口給外國客戶。（圖／美聯社）

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中時電子報

俄羅斯工業貿易部部長曼圖羅夫(‎Denis Manturov)對媒體表示，俄國造船企業有能力建造直升機航母，隨時可以接受對此感興趣的國家進行訂製與出口。但該國前海軍上將卻認為，直升機航母易受導彈攻擊，成為敵方浮動標靶，「會非常短命」。

曼圖羅夫接受衛星通訊社訪問時表示，「我們完全有能力生產直升機航母，並可以出售給客戶，包括對此感興趣的外國客戶。」

俄羅斯曾一度計劃從法國購買直升機航母，在2011年簽署了採購兩艘「西北風」級直升機航母的合同，但2015年由於西方國家制裁俄羅斯入侵克里米亞，法國無法出口予俄羅斯，最後雙方決定終止合同。

重裝遠征 俄開建兩棲攻擊與直升機航母混合艦
俄國預計2022年完成直升機母艦

曼圖羅夫上個月曾表示，俄羅斯將建造可搭載直升機的兩棲攻擊艦取代直升機航母。與此同時，俄羅斯聯合造船集團公司總裁拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)宣稱，該公司將為俄海軍建造調查船。

日本數日前才派出直升機航母「加賀」與美軍雷根號航母舉行聯合編隊航行演習，引起包括中國在內的亞洲國家注意。據中國媒體報導，中共軍方確曾思考過近幾年頗為盛行的直升機航母，但因直升機功能有限，在海上最重要的是反潛，但中國需要的是能起降固定翼戰機的多功能航母，作戰半徑也大，如果只是能起降像現有直-9等小型直升機，實在沒有必要弄這麼大的直升機專用艦。

俄羅斯波羅的海艦隊前司令瓦盧耶夫海軍上將也向衛星通訊社表示，俄羅斯有能力建造直升機航母，但這樣的軍艦易受敵人導彈攻擊且功能與已有的其他級別軍艦重複，因此對俄海軍意義不大。

瓦盧耶夫還指出，在當前條件下，一旦敵人擁有高精度武器，直升機航母常常會成為「浮動標靶」，直升機航母會非常短命，因為它會成為敵人導彈的首要目標。

(中時電子報)

文章來源：俄工貿部長：俄準備根據外國客戶的要求為他們建造直升機航母

文章來源：俄海軍上將：俄羅斯不需要易受攻擊的直升機航母

軍友社李棟樑前往空軍飛指部慰問…

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