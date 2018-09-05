北市交大統計 近半車禍死亡都是18至25歲青年

北市1～8月車禍死亡事故中，機車車禍死亡案以18至25歲青年最多。〔警方提供〕

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根據台北市交大統計，台北市今年一到八月發生的死亡車禍中，有半數死者是18至25歲的年青機車騎士，目前正值大專院校開學，許多剛考上重機車執照的大一新生都會以機車為上下學交通工具，交大特別呼籲新鮮人們減速慢行，以防萬一。

交大表示，臺北市今年一至八月發生死亡交通事故45件、死亡人數47人，其中機車死亡23人，占49%，機車死亡當中11人為18至25歲間之年輕機車騎士，占所有機車死亡人數48%。

不過，交大指出，依據往年交通事故統計數據發現，9至12月才是年輕機車騎士全年肇事高峰期。因此，剛滿18歲就考領機車駕照的大一新鮮人更不可大意！年輕機車騎士普遍行駛速度偏快，加上不熟悉通學路線或校園周邊路況，加上駕駛騎乘技術還不太純熟，而有容易發生肇事的情形。

交大分析年輕機車騎士肇事原因前3名，依序為「未注意車前狀況」、「超速失控」、「駕駛失控、疏忽、操作不當」，多與速度有關。依據「道路交通安全規則」第93條規定，機車行車速度仍必須依照速限標誌或標線的規定，如無速限標誌或標線者，一般市區道路之行車速限為五十公里。沒有速限標誌並不是沒有速限管制！而且車輛行經彎道、坡路、隧道、道路施工、積水等路段、無號誌的交岔路口，或雨霧等天候不佳時，都應該要減速慢行，作隨時停車的準備。

北市警局除了依據分析肇事資料，針對年輕機車騎士易肇事及違規超速路段，規劃加強編排移動式測速照相取締勤務，以遏止違規超速行為外，並且主動製作交通安全宣導影片，於8月底發送北市各大專院校，希望能在開學季提供學生正確機車安全駕駛觀念。

交大並呼籲家有新手駕駛家長，應多關心子女使用機車情形，並歡迎親子共同至臺北市政府警察局交通警察大隊「北市好行、交大隨行」臉書專頁觀看相關宣導影片！

(中時 )

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