紅毯要孟耿如自己走 黃子佼迎戰張菲胡瓜不怯戰

2018年09月04日 20:36 時報周刊 林彥君

黃子佼。（帝亞吉歐提供）

黃子佼4日出席KEEP WALKING夢想資助計畫起跑記者會，他和徒弟Lulu主持的《希望之星》入圍金鐘綜藝節目主持人獎，對上主持前輩張菲和胡瓜，但他自認不會怯戰，希望和Lulu得獎，「以前為自己而戰，這次想為傳承而戰」。他雖認為紅毯魔咒是迷信，但寧可信其有，也提醒Lulu走紅毯不要攜伴，而他也不會和女友孟耿如一起走紅毯，「讓佩岑、Lulu、耿如自己走」，若孟耿如得獎，他身為主持人，會順水推舟衝過去喇舌。

他也透露，從小就崇拜張菲跟胡瓜，除了師傅張小燕，他認為胡瓜和張菲是他的隱藏的老師，他表示，常在主持時會自行切換模仿張菲跟胡瓜的主持風格，和同樣入圍的還有許效舜、馬世芳和陶爸，他說：「我和舜哥同輩，陶爸、馬世芳又很專業，跟瓜哥菲哥入圍，對我來說是時代的意義，小時候看他們節目長大，能一起並列名單很感動」。

他將和侯佩岑搭檔主持金鐘獎，「佩岑是三金專業戶，隔了這麼7、8年沒有主持，歡迎她強勢回歸」，他認為和侯佩岑的磁場很契合，「她永遠都懂我的笑點」，他也透露因侯佩岑的作息需要配合小孩，他們晚上在群組討論相關事宜，但是侯佩岑隔天早上6點才回應，侯佩岑也曾透露「好久沒有自然醒」，她也體諒侯佩岑為人母的辛苦，開玩笑說：「如果太累，Lulu很想主持」。

(時報周刊)