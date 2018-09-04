蔡政府首次執行死刑 德國在台協會：拿人命換選票

2018年09月04日 21:22 中時電子報 呂承哲

法務部8月31日執行槍決家暴殺妻女的死囚李宏基，成為蔡政府2016年執政以來首例，然而，外界批評蔡政府是為了消弭823水災所引起的民怨，才會執行死刑。對此，德國在台協會在臉書表示，「人命可貴，卻拿人命換選票」，台灣的人權嚴重倒退。

內文提及，「人命可貴，卻因政治目的而犧牲！」(Ein Menschenleben ist zu kostbar, um es wahltaktischen Zwecken zu opfern！)並引述受德國聯邦政府任命之德國外交部人權政策與人道救援負責官員Bärbel Kofler女士3日所稱，「對於台灣在2018年8月31日處決一名死刑犯，進而破壞了自2016年5月迄今暫停執行死刑之現狀，本人感到萬分遺憾。死刑是一項殘暴且不人道的刑罰，無論任何情況，聯邦政府都拒絕採用死刑。多年來，我們與歐盟夥伴密切合作，在全球致力推動廢除死刑。」

Bärbel Kofler女士指出，「對於擁有穩定民主制度且具有高度人權意識的台灣而言，此舉無疑是人權上的嚴重倒退。我敦促有關當局勿再繼續執行死刑，並且回到廢除死刑的第一步：暫停執行死刑。」

然而，對於台灣執行死刑，不少網友留言表示「請貴司不要再代為張貼這種僞善又無配套措施的聲明」、「(殺人犯的)人命可貴...那已經沒辦法為自己發聲的受害人呢？」、「可惡的西方國家，被害者被殺死是活該嗎？被害人的人權在哪裡?」、「失格的發言！請問德國對台灣政府和人民的尊重又在哪裡？你們憑什麼扯到台灣的政治？台灣的選舉跟你們什麼關係？」

(中時電子報)