連假去哪？搭乘阿聯酋航空體驗冬日杜拜 機票13666元起

2018年09月04日 21:56 工商 張佩芬

冬季宜人涼爽的天氣，更讓杜拜成為旅人們每年冬天度假的目的地首選，台灣旅客可以把握接下來的中秋連假以及新年假期，利用阿聯酋航空的優惠票價安排一趟周末連假或冬日杜拜探索之旅。經濟艙票價未稅13,666元，商務艙票價未稅76,66元起，購票日期自即日起至2018年9月17日止，出發時間則自2018年9月10日至2019年3月30日止。

杜拜，是蘊藏豐富歷史與文化遺跡的現代化摩登大都市，被譽為中東地區的購物大城，有世界級的戶外與室內主題樂園，更有多樣化的文化景點及娛樂觀光活動。欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站https://www.emirates.com/tw查詢，或洽各大旅行社。

沒玩過沙漠衝沙別說你來過杜拜！除了探索都會叢林之外，別忘了安排衝沙或是駱駝之旅感受正統阿拉伯式體驗。驅車不到30分鐘就可抵達杜拜最受歡迎的沙漠景點，台灣旅客可以選擇「日落沙丘晚宴之旅」，遠眺夕陽緩墜，並在貝都因式的帳篷中盡享地道的阿拉伯文化體驗。旅人們可以在入席前體驗阿拉伯迎賓招待，品嚐阿拉伯咖啡與椰棗，並在閃爍星空下大啖美味的烤肉以及可口的阿拉伯式甜點。

到杜拜絕不能少了主題樂園的刺激體驗，搭乘阿聯酋航空至杜拜的家庭旅客們可以享受阿聯酋航空與杜拜度假休閒樂園合作推出專屬的樂園套票優惠，旅客只需憑阿聯酋航空訂票紀錄，至阿聯酋航空官網上的「管理預訂」頁面訂購杜拜度假休閒樂園的兩日套票，即可以成人票495迪拉姆、兒童票435迪拉姆的優惠價格，暢遊快門樂園（MOTIONGATE™Dubai）、寶萊塢樂園 （Bollywood Parks Dubai）、樂高主題樂園 （Legoland Dubai）與樂高水上樂園 （Legoland Water Park）四大主題樂園。

體驗上百種室內外遊樂設施，亦可盡情享受美食和隨心所欲的購物時光。除了主題樂園之外，和煦溫暖的陽光之都、世界級的購物中心以及各色餐廳選擇，旅人們總能在充滿活力的杜拜找到心之所向。

來到杜拜，當然要登上全球最高的杜拜哈里發塔的景觀台，自高空俯瞰將整座城市的景致盡收眼底。哈里發塔附近的杜拜購物中心每年有超過八千萬人次造訪，是全球最大且最常被光顧的購物及娛樂中心，更是旅客至杜拜絕不容錯過的景點之一。

阿聯酋航空的Skywards會員在杜拜購物中心購物每筆超過100迪拉姆的消費即可以轉為Skywards的里程累積點數。不論是採買日用品、家居用品或是為衣櫥添購新裝，你的每一筆消費都可以直接累積為實際里程。

即日起至2018年9月30日，搭乘阿聯酋航空至杜拜的旅客們更可以享受阿聯酋航空推出的杜拜頂級酒店套裝行程以及各項獨家優惠，欲瞭解更多資訊以及其他超值套裝行程，請至阿聯酋航空網站的特別優惠頁面查詢。

阿聯酋航空是唯一以A380客機執飛每日台北－杜拜航線的航空公司。乘客們能在飛行旅途中享受來自各國機組人員提供的卓越款待，所有艙等的乘客都可以享受阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，ice提供超過3,500個頻道、體育賽事與新聞直播頻道。除此之外，阿聯酋航空提供所有旅客20MB免費機上Wi-Fi以及星級主廚精心烹製的各地美饌和精選佳釀。阿聯酋航空為帶有小孩同行的家庭旅客提供如免費玩具、美味兒童餐點、機上娛樂與優先登機等服務．以確保旅客們有最舒適的飛行體驗。

在阿聯酋航空A380機上，商務艙旅客可在著名的機上貴賓室享受各式調酒及小點心，與來自各地的旅人交流，亦可體驗平躺式睡床及獨享32吋大螢幕，商務艙旅客更可享有免費專車接送服務，讓您來往台灣機場更為便捷。

致力於完美串接旅客飛行體驗的阿聯酋航空更進一步推出Home Check-in（在家預辦登機）服務，此一創新的服務讓所有阿聯酋航空的旅客們能夠在杜拜各地預先辦理報到登機、有專人前來進行行李安檢並運送行李至機場，旅客們搭機時便可一身輕便地穿越冗長的報到隊伍，直接入關受檢。阿聯酋航空的乘客們可以在登機前12小時預定此服務，單趟行程共計七件行李收費為350迪拉姆。

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