金門》選舉浮橋！金門大橋飄選舉味 陳福海痛批馬、蔡

2018年09月04日 21:47 中時 李金生

工程一波三折的金門大橋，目前進度僅落後1.38％。（李金生攝）

烈嶼鄉長洪成發要求「進度不能作假，一定要實際。」（李金生攝）

陳福海縣長（左）痛批國民黨的馬英九和民進黨的蔡英文都對不起金門，「欠金門一個公道。」右為福建省政府祕書長翁明志。（李金生攝）

施工中的金門大橋過去被譏為「選舉浮橋」，如今依然是選戰矚目焦點。陳福海縣長今（4）日赴現場履勘，強烈要求在今年底將落後的進度1.38％拉上來，並在2021年如期完工通車，讓這座海內外鄉親期待20幾年的大橋，再飄出濃濃的選舉味。

無黨籍陳福海縣長痛批金門大橋獲得中央和地方全力支持，但中央竟還要金門「出錢」，且如今搞成這個樣子，國民黨的馬英九和民進黨的蔡英文都對不起金門，「欠金門一個公道。」

陳福海率同副縣長吳成典、烈嶼鄉長洪成發和縣府主管，偕福建省政府秘書長翁明志、參議陳永富和副議長謝東龍、縣議員陳滄江等人赴金門大橋工地了解施工進度。

但接受國民黨徵召，出馬角逐縣長的立委楊鎮浯並未到場，原因是未獲「邀請」。這也是他繼未獲邀請參加醫療專機進駐金門的啟動儀式後，再次遭縣府技術性「缺席」，競選團隊對此深感遺憾。

連接大、小金門的金門大橋全長5.4公里，其中跨海橋長4.8公里，最大跨徑280公尺。過去每逢選舉就被提出來，但選舉過後即無下文，因此被指為「選舉時浮出來、選後又沉下去」的「選舉浮橋」。

2011年馬英九總統主持動工典禮，但工程一波三折，承包商一換再換，迄2016年6月進度落後22.19％，但在接手的東丕營造全力趕工下，目前實際進度為24.29％，較預定進度25.67％，僅落後1.38％。

陳福海表示，金門大橋是縣府列管，每月定期追蹤的重大工程，希望在今年底將落後的進度趕上來，明年起不要再有「落後」2字。他還連續「3問」代辦機關高公局現場主任張震宇「能不能在2022年如期完工？」表達強烈要求中央做好、做滿的立場。

洪成發鄉長也表示，高公局要有擔當，該怎麼做就怎麼做，但只拍胸部保證沒用，重點是廠商能否如期完工，「進度不能作假，一定要實際。」

高公局則強調，全體工程夥伴夜以繼日，工作非常辛苦，不是外人所能想像，大家將如期如質完工當作最重大使命，也盼望各界的支持鼓勵。

(中時 )