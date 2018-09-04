歐陽娜娜IG用錯成語 網友狂調侃：該好好讀書

歐陽娜娜IG文用錯成語 網友狂洗板調侃：該好好讀書。（圖/翻攝自nanaouyang IG）

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中時電子報
上圖：有網友看到歐陽娜娜的成語用詞，截圖在Dcard論壇。（圖/翻攝自Dcard）下圖：歐陽娜娜該篇PO文的留言，也被許多粉絲開玩笑提點要好好讀書。（圖/翻攝自nanaouyang IG）。

18歲女星歐陽娜娜3年前從美國頂尖柯蒂斯音樂學院休學，在家自學並全力衝刺演藝圈工作，但今年6月她決定重回到校園讀書，1日時她跟妹妹歐陽娣娣一起飛往美國波士頓，將赴波士頓伯克利音樂學院學習編曲等課程，正式宣布將暫離演藝圈。

讀書之前，歐陽娜娜上個月利用15天，完成了9場「18跨界巡迴音樂會」，最終場北京站結束後，她在IG感性致謝：「18歲的巡演，從北京開始，也在北京結束。」想跟粉絲分享心情，提到：「15個日日夜夜，南轅北轍，累，並快樂著…愛你們。」

有網友看到歐陽娜娜的成語用詞，截圖在Dcard論壇瘋傳，表示「一開始不以為意，但越想越不對勁」，該網友困惑南轅北轍是這樣用的？或是歐陽娜娜有想表達其他意思？還讓該網友上網到教育部辭典查詢「南轅北轍」的意思。不過原PO也強調，「沒有要攻擊任何人喔，請大家笑笑看過」。

歐陽娜娜該篇PO文的留言，也被許多粉絲開玩笑提點「南轅北轍來朝聖！」、「不是南轅北轍，是南征北討」、「南轅北轍不是這樣用的啦娜比 」、「我在Dcard看到的啦，超好笑！」、「再不好好讀書啊」，還有不少粉絲祝福，「祝學業順利」、「辛苦你了，大學要加油！」事後歐陽娜娜也急忙更改發文內文，刪掉「南轅北轍」一詞。

(中時電子報)

南轅北轍之意思解釋。（圖/翻攝自教育部重編國語辭典 網站）

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