無法治癒！專家發現3種新型葡萄球菌超級細菌

圖中綠色球體是表皮葡萄球菌樣本，它們廣泛存在於人體皮膚、鼻子和腸道中，大部份人都可以與其共存，但菌株突變成超級細菌後，人體一旦感染可能會無法治愈。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

澳大利亞國立大學專家最近發現3種新型超級細菌，都是屬於葡萄球菌菌株，對所有已知抗生素均有抗藥性，一旦感染將無法治癒。

據澳大利亞廣播公司(Australian Broadcasting Corporation, ABC)新聞網報導，世界各地都發現過超級細菌，某些菌株對抗生素有強大的抗藥性，這對免疫系統較弱或手術後抵抗力差的人特別具有威脅性。專家表示，細菌的抗藥性主要是因為抗生素的不當使用造成。

報導說，研究人員最近發現一種常見於人體皮膚上的細菌「表皮葡萄球菌」(Staphylococcus epidermidis)，在全世界各地有數種菌株發生突變，目前研究人員已在歐洲地區發現3種新菌株幾乎對所有抗生素都有抗藥性。

參與這一研究的多赫提研究所(Doherty Institute)研究員豪登(Ben Howden)說，這種細菌通常會在皮膚上發現，它不一定會導致感染。不過有少數人會引發嚴重感染，需要複雜的治療過程。

報導說，研究小組在10個國家的78家醫院進行了研究後，確定此種超級細菌的存在。研究員豪登說，發現新菌株意味著細菌正在適應我們花大錢開發出來的新型抗生素，這種細菌在醫院裡已有相當時日，只是我們一直未發現而已。

他還表示，大部份細菌的抗藥性都是因抗生素使用不當而產生，在澳大利亞醫院中有四分之一的抗菌藥物處方不當，養老院的處方藥中更高達半數抗生素用藥不當。

報導說，這項研究結果將發表在《自然微生物學》雜誌上。

(中時電子報)

文章來源：Superbug strains resistant to all known antibiotics discovered by Melbourne researchers

川普女婿公司違章遭罰35萬美元 … 強颱燕子輾壓日本6死百傷 3000人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。