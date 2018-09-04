無法治癒！專家發現3種新型葡萄球菌超級細菌

2018年09月04日 21:53 中時電子報 盧伯華

澳大利亞國立大學專家最近發現3種新型超級細菌，都是屬於葡萄球菌菌株，對所有已知抗生素均有抗藥性，一旦感染將無法治癒。

據澳大利亞廣播公司(Australian Broadcasting Corporation, ABC)新聞網報導，世界各地都發現過超級細菌，某些菌株對抗生素有強大的抗藥性，這對免疫系統較弱或手術後抵抗力差的人特別具有威脅性。專家表示，細菌的抗藥性主要是因為抗生素的不當使用造成。

報導說，研究人員最近發現一種常見於人體皮膚上的細菌「表皮葡萄球菌」(Staphylococcus epidermidis)，在全世界各地有數種菌株發生突變，目前研究人員已在歐洲地區發現3種新菌株幾乎對所有抗生素都有抗藥性。

參與這一研究的多赫提研究所(Doherty Institute)研究員豪登(Ben Howden)說，這種細菌通常會在皮膚上發現，它不一定會導致感染。不過有少數人會引發嚴重感染，需要複雜的治療過程。

報導說，研究小組在10個國家的78家醫院進行了研究後，確定此種超級細菌的存在。研究員豪登說，發現新菌株意味著細菌正在適應我們花大錢開發出來的新型抗生素，這種細菌在醫院裡已有相當時日，只是我們一直未發現而已。

他還表示，大部份細菌的抗藥性都是因抗生素使用不當而產生，在澳大利亞醫院中有四分之一的抗菌藥物處方不當，養老院的處方藥中更高達半數抗生素用藥不當。

報導說，這項研究結果將發表在《自然微生物學》雜誌上。

(中時電子報)