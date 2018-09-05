寵物》鞭苔巨嘴鳥出生醜極了 一個月華麗轉身

2018年09月05日 07:44 中時 黃國峰

阿毛半年前在鳥店發現才剛破殼而出的鞭苔巨嘴鳥，見證他由醜小鴨變身華麗的過程。（黃國峰攝）

只有半年大的鞭苔巨嘴鳥小乖與主人玩飼料拋接遊戲，總能準確無誤的接住。（黃國峰攝）

鞭苔巨嘴鳥小乖，眼睛虹膜為褐色，周圍有一圈藍色，眼睛周圍羽毛為黃色，好像塗了眼影一樣，好時髦。（黃國峰攝）

電影《里約大冒險》裡有著各式各樣漂亮的鳥兒，其中有著橙黃色大嘴的「拉斐爾」大嘴鳥格外引人注目。現實生活中本來就很喜歡鳥類的阿毛，半年前在鳥店發現才剛破殼而出的鞭苔巨嘴鳥（托哥巨嘴鳥）幾經思考，二個月過後就將「小乖」帶回家。

說實在話，阿毛表示，剛看到小乖時還真是醜極了，剛破殼而出的小乖光禿禿的沒有毛，二個禮拜後稀稀疏疏的毛開始亂竄，那模樣說牠是外星生物也不為過，一個月後羽毛才慢慢長齊，可說是醜小鴨變天鵝。

阿毛說，牠們的眼睛周圍呈淺藍色，外圍呈橙色，好像塗了眼影一樣，剛好成對比，好時髦，最明顯的是巨大的喙，呈黃橙色，下部及嘴峰呈紅橙色，尖端底部黑色，而且喙是空心的，其實是很輕的，胸前白色的羽毛，也好像企鵝。朋友見到都覺得好酷喔！沒想到只能在動物園看到的鳥，現在居然活生生的出現在面前。

由於本身也有養鸚鵡，牠的叫聲只有嘎嘎嘎的叫著，不像鸚鵡那麼吵。牠在空中也很靈活，飛翔時可以突然轉彎，非常俐落，倒是在地上時是跳著走、小頭搖頭晃腦的，牠也聽得懂自己的名字「小乖」睜著藍色的大眼看著你非常可愛，還有丟飼料給牠時，還可以準確的跟你玩拋接，很好玩。

(中時 )