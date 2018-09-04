《格雷》神曲原汁原味獻寶島！艾麗高登揪台粉狂嗨大合唱

艾麗高登二度來台開唱。（盧禕祺攝影）

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「英倫電音精靈」艾麗高登（Ellie Goulding）4日於台北國際會議中心舉行演唱會，她睽違4年二度在台開唱，吸引約2500粉絲捧場。她一登場就以清新歌聲帶來〈Aftertaste〉，更用輕快舞步和帥氣鼓技引起歌迷尖叫，演唱至夯曲時，前排歌迷全都站起來一起跳，搭配粉絲自備的螢光棒，氣氛嗨到彷彿來到夜店，更一口氣秀三種樂器，展現才女的音樂造詣。

艾麗唱完第三首後僅簡單和台北粉絲打招呼：「很開心可以見到你們。」她將心思都專注在表演，唱到和凱文哈里斯（Calvin Harris）合作的〈Outside〉時，邊跳邊唱，全場也跟著大合唱，但一瞬間「畫風驟變」，場燈變暗後背上吉他自彈自唱慢歌〈Devotion〉。

艾麗也沒忘演唱〈Your Song〉，該曲翻唱自英國資深歌手艾爾頓強（Elton John）同名歌曲，是她剛被選上「BBC之聲」後為百貨宣傳演唱的新版本，成功為舊曲代來新風味。演唱〈Army〉前，則問了粉絲有多少人是和好友一起出場，她表示該曲是為一位好友而作，「雖然今晚她不在，但好友可以讓妳依賴，可說秘密，可以講話擁抱和做任何事情。」

她整場狀態都顯得很「鬆」，接著又換上電吉他彈唱〈Figure 8〉，嗨唱完〈On Ｍy Ｍind〉後突然用中文說出「謝謝」，卻俏皮反問歌迷：「是這樣說嗎？」請歌迷齊聲大喊示範後，她也開心笑說：「所以我對了嗎？太好了！」接近尾聲時，她不忘感謝歌迷共度美好夜晚，她也預告：「如果我出新歌了，明年一定要邀請我回來！」最後以演唱《格雷的五十道陰影》主題曲〈Love Me Like You Do〉為今晚劃下完美句點。

(中時 )

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