《格雷》神曲原汁原味獻寶島！艾麗高登揪台粉狂嗨大合唱

2018年09月04日 21:57 中時 徐桐炘

「英倫電音精靈」艾麗高登(Ellie Goulding)4日於台北國際會議中心舉行演唱會,她睽違4年二度在台開唱,吸引約2500粉絲捧場。她一登場就以清新歌聲帶來〈Aftertaste〉,更用輕快舞步和帥氣鼓技引起歌迷尖叫,演唱至夯曲時,前排歌迷全都站起來一起跳,搭配粉絲自備的螢光棒,氣氛嗨到彷彿來到夜店,更一口氣秀三種樂器,展現才女的音樂造詣。

艾麗唱完第三首後僅簡單和台北粉絲打招呼:「很開心可以見到你們。」她將心思都專注在表演,唱到和凱文哈里斯(Calvin Harris)合作的〈Outside〉時,邊跳邊唱,全場也跟著大合唱,但一瞬間「畫風驟變」,場燈變暗後背上吉他自彈自唱慢歌〈Devotion〉。

艾麗也沒忘演唱〈Your Song〉,該曲翻唱自英國資深歌手艾爾頓強(Elton John)同名歌曲,是她剛被選上「BBC之聲」後為百貨宣傳演唱的新版本,成功為舊曲代來新風味。演唱〈Army〉前,則問了粉絲有多少人是和好友一起出場,她表示該曲是為一位好友而作,「雖然今晚她不在,但好友可以讓妳依賴,可說秘密,可以講話擁抱和做任何事情。」

她整場狀態都顯得很「鬆」,接著又換上電吉他彈唱〈Figure 8〉,嗨唱完〈On My Mind〉後突然用中文說出「謝謝」,卻俏皮反問歌迷:「是這樣說嗎?」請歌迷齊聲大喊示範後,她也開心笑說:「所以我對了嗎?太好了!」接近尾聲時,她不忘感謝歌迷共度美好夜晚,她也預告:「如果我出新歌了,明年一定要邀請我回來!」最後以演唱《格雷的五十道陰影》主題曲〈Love Me Like You Do〉為今晚劃下完美句點。

(中時 )