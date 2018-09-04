劇毒「見血封喉」樹樹皮製衣 檳榔谷紡織列非物質文化遺產

海南檳榔谷是大陸第一個文化民族型5A風景區。（中時電子報編輯喻華德海南保亭攝 107年7月28日）

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中時電子報

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月28日參訪位於海南省保亭縣山區甘什嶺自然保護區內的「海南檳榔谷黎苗文化旅遊區」，為大陸首個民族文化型5A級風景區。

黎族是海南最大的原住民部族，又分為「哈、杞、潤、賽、美孚」五種方言，彼此的服飾也不相同。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
圖輯》海南檳榔谷 新奇的人與動物大型實景演出

黎族傳統紡染織繡技藝已有三千年歷史，春秋戰國時期黎族先民就懂得以棉花纖維紡織衣裳。圖為有黥面及紋身的黎族長者，手勢搭配說「波隆」表示你好。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

海南的原住民主要為黎族與苗族。92%的黎族位於海南，其餘分布於廣東、廣西和江西3個省份。據2010年大陸人口普查資訊，總人口約149萬人，為大陸第18大民族。苗族為大陸第4大民族，總人口約942萬人。分布於貴州、湖南、雲南、重慶、廣西、湖北、四川以及海南8個省份，在海南約7萬人。

有劇毒的「見血封喉」樹，其汁液多用於塗抹在箭頭上。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

以見血封喉樹的樹皮製作的樹皮衣。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

黎族屬漢藏語系壯侗族黎語支，有「哈、杞、潤、賽、美孚」五種方言。從《山海經》根據其服飾，稱「儋爾」，不同朝代有不同名詞，至唐末史稱黎，至宋代固定並沿用至今。

在距今7,000至3,000年前的新石器時代中晚期，南方百越族中的駱越、西甌部族開始遷入海南，成為黎族先民。漢元封元年（公元前110年），漢武帝在海南島設置珠崖、儋耳二郡，下轄16縣，黎族先民開始與南遷的漢族交往，促進了農業、手工業與商品交易的發展。

世界最大的「龍被」。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

檳榔谷黎苗文化旅遊區於1998年創建，面積50餘公頃。「檳榔谷」因其兩側森林層巒疊嶂，中間是一條延綿數公里的檳榔谷地而得名。風景區由非物質文化遺產村、甘什黎村、谷銀苗家、田野黎家、《檳榔·古韻》大型實景演出、蘭花小木屋、黎苗風味美食街七大文化體驗區構成。其中非遺村內也有台灣精品館。

檳榔谷也是海南省海峽兩岸交流基地的示範項目。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

檳榔谷還展示了十項國家級非物質文化遺產，其中「黎族傳統紡染織繡技藝」被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產急需保護名錄。檳榔谷也是海南黎、苗族原住民傳統「三月三」及「七夕嬉水節」的主要活動舉辦地之一，具十足的文化魅力，是海南民族文化的「活化石」。

(中時電子報)

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