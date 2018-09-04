中秋節前夕 行政執行署聯合拍賣2.3億

中秋節前夕行政執行署聯合拍賣2.3億。（本報系資料照片）

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中時

中秋節前夕，法務部行政執行署13分署今舉行聯合拍賣日，共拍定不動產、動產金額高達2億3794萬4807元，其中台北分署前已流標多次之中興航空直升機，此次終於以478萬餘元成功拍定，成果斐然。

本次拍賣不動產，主要有台北分署拍定北市萬華區1筆建物，拍定金額901萬元；士林分署拍定士林區5筆土地建物，拍定金額2818萬元；新北分署拍定新北市三重區2筆土地、板橋區文化段5筆土地，拍定金額分別為3600萬元、871萬元；桃園分署拍定桃園市龍潭區3筆土地及1筆建物、平鎮區1筆土地建物，拍定金額分別為9950萬元、390萬元；台中分署拍定台中市大里區1筆土地及2筆建物、北屯區2筆建物，拍定金額分別為1503萬元、1231萬餘元；其他分署亦有拍定多筆不動產。本次不動產拍定金額總計高達2億3057萬6954元，成果豐碩。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計736萬7853元。包含台北分署拍賣珊瑚飾品、金龍牡丹-金門高粱酒、伯納多香檳、香水、太陽眼鏡，以及翁記珠寶公司所有玉佩、耳環，吸引民眾參與應買，拍得價金15萬餘元；士林分署拍賣賓士汽車1輛，拍賣價金18萬元，另有玉飾、茶葉、名牌女裝、前德實業公司股票等，拍賣價金14萬餘元；桃園分署拍賣汽車、機車各1輛，拍賣價金分別為17萬餘元、4萬餘元。高雄分署拍賣天車 (機械設備)，以15萬元拍定。宜蘭分署拍賣中華小貨車2輛，分別以10萬元、2萬餘元拍定，另新竹分署變賣黃金6條，得款127萬餘元。民眾開心搶便宜，也為國家收回鉅額稅費。

(中時 )

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