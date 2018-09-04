圖輯》海南檳榔谷 新奇的人與動物大型實景演出

《檳榔古韻》演出，苗族捏耳朵是表示祝福之意。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

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由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月28日參訪位於海南省保亭縣山區甘什嶺自然保護區內的「海南檳榔谷黎苗文化旅遊區」，為大陸首個民族文化型5A級風景區。

《檳榔古韻》演出，圖為打陀螺。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
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《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

採訪團的重點觀賞《檳榔·古韻》演出，與一般的原住民演出最大的不同點在於，除了巨大的舞台能呈現盛大的氣勢之外，「山羊、鴨、鵝」這些動物演員搭配原住民表演者，除了滿場飛舞的鴿子之外皆能精確控制，令人印象深刻。檳榔谷的《檳榔·古韻》及三亞「千古情」的表演，可以深入了解海南的原住民文化及歷史。

(中時電子報)

《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）

《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為鼻笛，以鼻子吹奏。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為苗族青少年。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，苗族捏耳朵表示祝福。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，注意是女性背男性。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，動物參與演出十分新奇。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
《檳榔古韻》演出，圖為黎苗族表演。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
黎族青少年，銀飾是嫁妝的一部分。（中時電子報編輯喻華德保亭攝 107年7月28日）
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