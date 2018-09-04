佩蘭2號滑翔機打破無動力飛行高度記錄

2018年09月04日 23:10 中時電子報 江飛宇

將飛機飛到太空邊緣，通常需要噴射發動機、一整箱燃料，當然也會產巨大的噪音與廢氣。然而空中巴士集團(Air bus)的佩蘭2號(Perlan 2)滑翔機卻在不需要動力的情況，逐漸打破無動力飛行高度，甚至可以挑戰太空邊緣。

新阿特拉斯(newatlas)報導，佩蘭2號翼展寬度27公尺，採用超輕型結構，淨重只有500公斤，於2015年在美國俄勒岡州首次飛行，就達到了1524公尺的高度，該團隊迅速將目光投向更高的高度。

團隊的首要目標是要充分利用山脈的上升氣流，所謂上升氣流是指：風吹到高山脈時，受到上勢阻擋，就會向上發展，成為強大的上升氣流。當山勢愈高，氣流也就愈充沛。團隊猜測，能否利用上升氣流翱翔到太空邊緣。

佩蘭2號滑翔機非常輕巧,翼展很長以提升充分的升力。(圖/perlan2)

能有這樣的氣流，需要世界最長的山脈，也就是南美的安第斯山脈，那裡的風來自南極渦旋，再與安第斯山作用後，就形成世界上強的平流層氣流。

佩蘭2號從去年八月就開始嘗試，滑翔機在很快就飛至9900公尺，一個月之後，又達到15800公尺。

接下來團隊試著挑戰象徵人體極限的「阿姆斯壯線」(Armstrong Line)，這是一個航太名詞，指的是在海拔18000公尺的環境，由於空氣過於稀薄，水的沸點已低至37度，這意味著飛行員必須有穿著或是身處在加壓裝置內，否則淚水、唾液都會蒸發，血液甚至會沸騰。首次提出這份安全報告的是美國空軍飛行員哈利．喬治．阿姆斯壯，因此以他為名。

佩蘭2號飛過2萬公尺高空，景色如同進入太空。(圖/Perlan 2)

既然佩蘭2號要挑戰這個極限，因此滑翔機艙必須改裝，但是仍然必須保持滑翔機的輕化，所以團隊設計了獨特的環循環呼吸器系統，以最大限度地減少攜氧氣的數量。

佩蘭2號的兩名飛行員吉姆．佩恩和提姆．葛蘭德。(圖/perlan 2)

8月26日，佩蘭2號首次飛過了阿姆斯壯線，達到19000公尺的新高度，兩天後的8月28日，又飛到19996公尺。然後是9月2日，佩蘭2號飛行員吉姆．佩恩(Jim Payne)和提姆．葛蘭德(Tim Gardner)，成功飛到 23000公尺的高度，創造了新的飛行記錄，這高度與洛克希德的U2高空偵察機可相提並論，然而U-2是有動力的噴射機，而佩蘭2號只是滑翔機。

他們預定的最終飛行目標是27400公尺，那是超高速偵察機SR-71黑鳥的飛行高度。

(中時電子報)