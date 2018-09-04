中和高中文教基金會頒發指考成績優異獎學金

新北市中和高中文教基金會今（4日）頒發指考成績表現優異學生獎學金。（葉書宏翻攝）

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新北市中和高中文教基金會今（4日）頒發指考成績表現優異學生獎學金，學生們敲響榮譽鐘，鼓勵各類組榜首及榜眼，王俊翔、吳培誠、鄭名傑、谷春漢、洪鎮韋、許芳瑀、葉明洧、吳沛玲等8位同學，分別錄取台大、成大、中央、師大、台北大學等國立大學。

中和高中文教基金會董事長張慶忠、新北市議員陳錦錠一起頒發指考成績表現優異學生獎學金。其中，王俊翔甚至還額外錄取香港理工大學電機系。值得一提的是，8位同學有7位住在中和區，在地就學節省通勤時間，讓學生有更多的時間多元探索，充實課內及課外知識。

中和高中為新北市三所雲端未來示範學校之一，推展雲端創新教學方案成績亮眼。雖然地理位置及交通的易達性不如台北市及鄰近高中，捷運萬大線的施工更使學校周邊進入交通的黑暗期。中和高中柯雅菱校長帶領全體教職員工共體時艱，努力改善學校環境的硬體設施，並提升E化教學的軟體設備，為新北市鼓勵在地就學方案貢獻心力。

以今年錄取台灣大學社會系的一類組榜首吳培誠為例，自小熱愛涉獵各類書籍，中西方文學作品、日本推理小說、甚至是藝術及科學類書籍，因此培養出良好的閱讀理解能力，並提升閱讀速度。發揮在指考時，擁有良好閱讀能力的培誠如魚得水，能迅速閱讀題幹及判讀答案，表現自然比一般學生更勝一籌。

中和高中文教基金會自成立以來，在張慶忠董事長帶領之下，每年都會提供獎學金給各類組學測及指考成績表現優異者，多年來嘉惠莘莘學子，勉勵學生敦品勵學，期能收正向啟發之效，讓社區高中培育更多優秀的人才。

(中時 )

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