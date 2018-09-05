外籍人士在台犯罪逐年增加 移工占6成5最高

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新北市上月底發生2名外籍嫌犯，涉嫌將加拿大籍外師Ryan殺害分屍命案，警方雖迅速偵破，但主嫌已潛逃出境。根據警政署統計，外籍嫌犯在台犯罪有逐年增加趨勢，犯罪類型以公共危險、竊盜及毒品等為主。其中，又以外籍移工逾6成5最高。

警方指出，今年1至7月，警察機關共破獲2051件外籍人士在台刑事案件、嫌犯1980人，比去年同期增加194件、285人，其中，以公共危險案增加84件最多；國籍以越南籍占45.15％最多，泰國籍次之，亞洲籍嫌犯約占9成。

警方表示，外嫌犯罪類型以公共危險、竊盜及毒品為主，近5年共計增加1347件，近8成為外籍移工涉案增加，因為許多移工不熟悉國內法令，酒後騎乘電動自行車而觸法；毒品案因政府自2015年起強力緝毒，增加374件次之，其毒品管道大多透過同鄉或同僚取得；此外，外嫌被詐騙集團吸收，共同設立詐騙機房，或貪圖小利擔任車手，也讓詐欺案件增加；惟暴力犯罪有逐年遞減。

警政署表示，會積極掌握外籍人士在台犯罪成因及模式，密切關注其犯罪動態情勢，強化相關防制機制及應處作為；並會致力推動各國警政交流合作及共同打擊跨國犯罪，以加強整合區域性打擊犯罪力量。

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(中時 )

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