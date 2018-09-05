《終極戰士》邀回首集「領便當」角色 Ultra Taiwan電音趴共襄盛舉

《終極戰士：掠奪者》劇照。福斯影業提供

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《終極戰士》除了成功捧紅當時的男主角阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）外，更開啟了全球影迷對未知宇宙及外星怪物的無限想像，一直到30年後的今日，也依然在全球擁有廣大死忠的擁護者，睽違8年，《終極戰士：掠奪者》劇組更是特意找來了《鋼鐵人3》好萊塢億萬名導沙恩布萊克（Shane Black）親自下海自編自導。

事實上，布萊克也曾經於首集的《終極戰士》參一腳，不過當時的他可不是以導演如此風光的身份加入，而是以劇中最快「領便當」的「霍金斯」一角出現於影迷眼前，跨世代的合作成功讓電影未演先轟動。

擔任此系列所有電影製作的約翰戴維斯（John Davis）在談到這個30年前血氣方剛的小毛頭時笑著回憶道：「當時布萊克剛寫完《致命武器》的劇本，我們見識過了他的才華，一股腦地希望可以招攬他加入我們首集的編劇團隊。我必須承認，當初我以為我們可以非常輕鬆簡單的招攬到他，甚至盤算著一旦他到了墨西哥我們就能開始著手讓他進行。」沒想到，雙方碰面的第一天，布萊克開玩笑撂下了一句：「不，你們應該是要找我來當演員，所以我只要演戲。」

事實上，布萊克確實為這次的新續集下了不少苦功及心思，除了延續系列風格一貫的獵殺氛圍之外，他希望能創造出更血腥，卻同時更為人性化的作品。他大量的考究前幾部電影的時間軸與故事，並在這樣的基底下擴大並開展更浩瀚的故事版圖與謎團，他說：「對我來說，對續集最重要的定義是要去找出最酷的變化，但又不能違背最初版受歡迎的原則；我不想要改變太多，因為我想要勾起大家對第一部電影的懷舊感。」

台灣福斯影片也將於9月8日與2018 Ultra Taiwan超世代音樂節首度合作，強勢以霸氣科幻主題進駐地表最強電子音樂派對。活動當日，為緊貼電影向復古致敬之精髓，更將邀請麻吉弟弟作為演出嘉賓，屆時將帶來跨越世代的復古及摩登精彩演出！該片將於9月14日上映。

(中時 )

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