台北》吳祥輝狂打器官移植惹禍！ 姚陣營選情再受重擊

柯P批「拿錢辦事」吳祥輝4日下午到台北地檢署告柯P妨害名譽。(陳志賢攝)

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中時電子報

「蝴蝶蘭文創」出版社在報紙刊登作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》一書全版廣告，負責人吳祥輝還指控台北市長柯文哲帶病人到大陸器官移植，並指出器官來自法輪功人士，引發熱議，由於吳祥輝曾支持姚文智陣營，外界認為帶風向意味濃厚。然而，姚陣營透露，吳祥輝這招反打亂操盤手姚人多的選戰節奏，因此受到池魚之殃。

吳祥輝指稱柯文哲「帶病人到大陸器官移植」、「確知所有器官均來自法輪功」，柯文哲對此反擊，批吳「只是拿錢辦事」；吳祥輝4日下午，前往台北地檢署控告柯妨害名譽，並將提起民事告訴求償1000萬元。

針對器官移植案，姚文智4日公開受訪指稱，會維持姚陣營內部定調「實話實說就好」策略走，他也表示不太相信這樣的事情，因為2014年就已經討論過，如今看提出爭論的人有無新的說法，否則將繼續討論市政、政策問題。

總統蔡英文文膽、海基會副董事長姚人多自從進駐擔任操盤手，姚陣營逐漸找到選戰節奏，原本這周就要開始針對「柯P新政」召開市政檢討記者會，沒想到吳祥輝的「助攻」，將整個節奏打亂。此外，吳祥輝在姚人多接手操盤前，自願提供選戰操作意見，被網友視為超級柯黑，此舉更讓姚文智的幕僚傻眼，無疑是讓姚陣營受到池魚之殃。

據《上報》報導，一名民進黨立委透露，上次選舉打器官移植爭議，已經把柯文哲打到選上市長，這次炒冷飯又沒有直接證據，「民進黨不會傻到去跟進」。姚陣營將在本周開始推出一系列「柯P新政」檢討記者會，至少舉辦9場，藉此打擊柯文哲的施政無能。

(中時電子報)

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