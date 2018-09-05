蔡英文秋祭惹議 吳斯懷：動見觀瞻都不懂嗎？

蔡英文總統（前）3日在忠烈祠主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，向國民革命烈士之靈位行鞠躬禮。（資料照片，中央社）

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蔡英文總統和行政院長賴清德忠烈祠秋祭未國歌，引發爭議，對蔡英文近來一言一行都被媒體放大檢視，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷表示，過去民進黨同樣用這種觀點檢視國民黨與馬英九，真想請問民進黨，你們連「動見觀瞻」都不懂嗎？

蔡英文赴忠烈祠主持秋祭，卻引發未唱歌和抿嘴爭議，吳斯懷昨天在臉書列舉蔡英文搭雲豹甲車勘災、陳建仁 823水災金門旅遊、賴清德大雨淹水上帝說、徐國勇說水災就像感冒沒有特效藥、邱議瑩水災跑到波蘭拚外交。

還有，洪耀福說水災過後民進黨民調就會回升、徐佳青說823砲戰是國民黨與共產黨的戰爭，與民進黨無關不值得紀念，他說，這些政客的言行都不是幹話可以形容的。

吳斯懷表示，政治人物要多讀一點書，既然居高位享榮耀，一言一行當然要被媒體、被全民檢視，甚至用顯微鏡觀察，過去民進黨同樣用這種觀點檢視國民黨與馬英九，真想請問民進黨，你們連「動見觀瞻」都不懂嗎？

他說，三國時魏國官員吳質，出身寒門，但因才學通博而與曹丕、曹植兄弟交好。曹丕曾與吳質論政，寫於建安22年的《與吳質書》，是一篇文情並茂的散文，千載傳誦。其中「動見觀瞻」四個字，更成為專用成語，沿用至今。

曹丕在信中告訴吳質：「以犬羊之質、服虎豹之文，無眾星之明，假日月之光，動見觀瞻，何時易邪？」意思是說，他才德不足，只是憑借父親曹操之力而有高位，一舉一動都有人注意。曹丕這話，雖有些謙虛，但也顯示他有自知之明。如果沒有曹操，不會有現在的地位。他的「動見觀瞻」說，是對「一舉一動都有人注意」居高位的人，極有見地的提醒。

吳斯懷表示，天下沒有白吃的午餐，居高位，享榮耀，你的人品和一言一行，就要時時刻刻接受媒體及社會大眾的檢視。

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