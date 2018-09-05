台北》柯文哲陷器捐泥巴戰 人渣文本祭出2招破解

2018年09月05日 00:18 中時電子報 呂承哲

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》中譯本將發行，負責發行得的「蝴蝶蘭文創」出版社負責人吳祥輝，卻指控台北市長柯文哲帶病人到大陸器官移植，並指出器官來自法輪功人士，還引發柯文哲與姚人多之間的紛爭。對此，「人渣文本」周偉航在臉書表示，柯文哲透過這2招就能破解這場泥巴戰。

柯文哲昨（4）日在市政總質詢時被問及器官捐贈爭議，柯強調這是選舉花招，問題是這樣要幹什麼，「是姚人多請假嗎？怎麼會發生這種事？」由於吳祥輝被視為超級柯黑，曾表態支持姚文智，甚至為姚陣營獻上選戰計策，如今柯文哲一席話，讓身為姚陣營操盤手的總統蔡英文文膽、現任海基會副董事長姚人多不滿，在臉書批評，「柯文哲痛恨在沒有證據的情況下被別人指控，但是柯文哲今天把這頂帽子直接戴在姚文智陣營頭上，做法跟柯文哲厭惡的人有什麼不同？」

然而，周偉航表示，「姚人多說他管不到吳祥輝，這說法有道理，柯黑本來就不能全算在姚文智頭上，姚文智的帳也不能全算在姚人多頭上。」周偉航認為，若依照姚人多的說法，之前柯粉抨擊姚文智的柯粉，也不能全算在柯文哲頭上，要不然，大家的帳即日起一同作廢，宣告進入大自走砲時代？

周偉航語帶諷刺表示，民進黨之前是否都爽算一波全都算，現在好意思說別人自己卻不敢承認，「人還是要被咬過，才會知道什麼是痛哦」。

(中時電子報)