影后一大早主動求歡男星！室友開門驚見「晨炮」

2018年09月05日 07:33 中時 徐桐炘

《笑畫人生》坎城影帝后情侶-瓦昆菲尼克斯魯妮瑪拉攜手演出。（傳影提供）

新片《笑畫人生》男主角瓦昆菲尼克斯主動向導演提議爭取，讓女星魯妮瑪拉飾演陪他度過車禍癱瘓低潮的靈魂伴侶，戲中兩人不只溫柔眼神交流，魯妮更主動上位挑逗火熱恩愛，晨炮高潮嚇壞開門送早餐的室友，甜蜜不分戲裡戲外，讓電影更顯真切，影迷高呼：「這對情侶檔演什麼我都超可以！」

魯妮和瓦昆早在2013年共同演出《雲端情人》時就認識，雖然沒有馬上在一起，但對彼此的欣賞從那時就種下愛苗，而後兩人更相繼拿下坎城影后和影帝的頭銜，成為好萊塢當今最強星光情侶檔，瓦昆菲尼克斯不只感情得意，和魯妮瑪拉在一起後事業更加速攀登，先是以《失控救援》奪下坎城影展最佳男主角，最近更確認接演由鬼才導演馬丁史柯西斯監製的新小丑獨立電影，坎城影后幫夫運超強！

先前就一直有傳言DC屬意瓦昆這位實力派演員接下小丑一角，也積極邀約，瓦昆卻低調表示：「我每次都需要花很多時間決定下一部電影。拍片規模不會是我考量的因素，真正影響我選擇的是導演和角色！」

直到DC正式宣佈新小丑獨立電影後才大方坦言：「這陣子我不停在讀劇本、和導演開會討論，他對於這個小丑世界有太多讓我印象深刻的有趣想法，實在是太特別了，光是聽他講就快把我嚇得挫屎！可能也會把你嚇死！」

《笑畫人生》改編自美國最狂時事嘲諷漫畫家「約翰卡拉翰」真實故事，連喜劇泰斗羅賓威廉斯讀完自傳後就積極爭取翻拍權，儘管來不及親自演出，導演找來《失控救援》坎城影帝瓦昆菲尼克斯、《因為愛你》坎城影后魯妮瑪拉、《華爾街之狼》喬納希爾以及喜劇天王傑克布萊克等黃金陣容，連知名雜誌Vulture都驚豔盛讚：「演員表現從頭到尾都太完美了！」9月7日正式上映。

(中時 )