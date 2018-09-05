忘了殲-20吧！共軍殲-16D電戰機才應該畏懼

2018年09月05日 00:29 中時電子報 盧伯華

中共空軍新改型殲-16D電子戰機

美國《國家利益》近日刊載文章指出，中共空軍正在仿效美軍改造F/A-18F超級大黃蜂戰機成為EA-18G咆哮者電子戰機的經驗，將以目前中共空軍主力殲-16戰機改造出一款新型具備電子戰功能的殲-16D。這在未來台海或與日本可能發生的軍事衝突中都有極大用處，在改變亞太地區軍事力量上更能發揮與美軍抗衡的功能。

這篇題為《忘了中國的隱形戰機吧！這才是美軍應該畏懼的戰機》的文章說，只要北京願意，就很可能開發出一款以殲-16戰機為基礎而改造的電子戰機，型號或被稱為殲-16D（D是「電」的漢語拼音縮寫）。目前裝備在兩艘中國航母上的雙座版殲-15艦載機，也可以進行類似升級，成為殲-15SD。不過中國航母是滑躍式甲板，殲-15戰機載荷會受到限制。此外，目前也還不清楚殲-16D的改進方案是否會被採納。

文章說，美國海軍的EA-18G咆哮者電子戰機是軍機裡數量較少的一種，專門用於干擾或是摧毀敵方用來導引地面導彈攻擊友軍的雷達，這種功能被稱為「壓制敵方空中防禦」(SEAD)。

以F-18超級大黃蜂戰機為基礎進行改造、機腹掛滿各種電戰設備的EA-18G咆哮者電子戰機。（圖／美聯社）

咆哮者電戰機是以F-18超級大黃蜂戰機為基礎進行改造，它比其他用運輸機或地面攻擊飛機所改造的空中干擾平台速度更快、更靈活，火力也更強。這使得咆哮者可以為攻擊任務提供更多火力，速度也跟得他們所護送的戰機，還能更接近敵方的防空系統。

文章稱，中國自行設計一款中國版電子戰機並不令人奇怪。目前中國仿造俄製Su-30MK的雙座版殲-16戰機功能與美軍F-15E戰機相當，更換了先進的航電設備，安裝有源電子掃瞄陣列雷達(AESE)。雖然中國在研發高性能戰機的發動機上遇上不少難題，但是航空電子設備方面卻有不少斬獲，這可能受益近年來快速發展的民用電子技術。

從2015年底曝光的圖片中看來，這架試驗性的殲-16D戰機拆除了機炮和紅外線傳感器，機身上還多了些天線和電子戰裝置，戰機頭部雷達罩重新設計，以安裝先進的電子掃瞄陣列雷達。更重要的是翼尖上安裝了類似於咆哮者戰機的電子干擾吊艙。

如果掛滿電子戰裝備，殲-16D原有的12個武器掛架也還有一半能用，可以掛載3種反輻射導彈用於遠距攻擊敵方雷達。其中包括可攻擊對地與海面目標的CM-103導彈、YJ-91反艦導彈以及LD-10 ARM反輻射導彈，其他中國仿造的俄國「側衛」系列戰機（如殲-18）的武器如也能通用。

文章說，中國目前已經擁有一款擁有電子戰能力的戰鬥轟炸機，它是大陸自主設計製造的雙座JH-7飛豹戰機，目前大約有240架在空軍和海軍航空隊服役。飛豹可進行遠程作戰，最高速度達1.75馬赫，可攜帶反雷達導彈，配備多種電子干擾設備。然而，飛豹的電戰設備缺乏整體設計，因此只能做為電子戰平台，而不是電子戰機。

另外還有一支以運-8運輸機與轟-6轟炸機為基礎的電子戰平台，它們數量少、速度慢，能在對峙範圍內提供電子干擾支援。少數的無人機也能用作戰術干擾器。

文章最後說，未來中國會在何種狀況用到殲-16D電子戰機？它可以用於與台灣的軍事衝突，與日本衝突可能性較低，最可能的當然是與美國海軍艦艇。不過目前北京對發動與外國戰爭並不感興趣，但它的確試圖改變太平洋的軍事力量平衡。像殲-16D這樣的專用功能戰機，表明中共空軍將以美軍為師，發展全方位的空戰能力。

(中時電子報)