影》地中海攤牌練兵 俄駐敘軍機大集合

2018年09月05日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯地中海軍演

俄羅斯支持的敘利亞政府軍正大規模集結，包圍敘境西北部的伊德利布（Idlib）省，準備發動攻擊。

儘管美國，聯合國和援助團體都嚴正警告，俄羅斯和伊朗若堅持插手，支持敘利亞政府軍全面攻擊這反政府武裝分子的最後主要據點，可能導致敘利亞7年內戰以來空前的人道主義災難，讓成千上萬人喪生。

就在美國頻頻向地中海調兵遣將，敘利亞緊張情勢不斷升高之際，俄羅斯海軍和空天防衛部隊在9月1－8日在地中海舉行大規模軍演，雙方劍拔弩張，儼然將形成美俄兩大陣營的對決。

據塔斯社報導，俄羅斯國防部說，這次演習有來自北方艦隊、波羅的海艦隊，黑海艦隊與裏海分艦隊的艦船參加，包括2艘潛艇在內，共26艘軍艦參加演習。

此外，還有34架俄羅斯海空軍機在國際空域舉行演習，據《航空家》（Aviationist）網報導，其中包括俄羅斯空軍的圖－160戰略轟炸機、還有幾天前部署到敘利亞的海軍圖-142「熊」（Bear）-F遠程海上巡邏與反潛戰機，以及蘇-33和蘇-30SM戰機等。

由俄羅斯軍方媒體「紅星電視台」（Zvezda）公佈的錄影顯示，俄羅斯海軍的蘇-30SM戰機從敘利亞西部的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base）起飛時，旁邊跟著伊爾-78（Il-78）空中加油機，以及伊爾--20（Il-20）電子偵察機。

接著畫面顯示，「側衛」4++代戰機為圖-142M「熊」-F護航。而在影片開頭可以看到，有7架蘇-30SM，還有4架伊爾-78停在地面。

值得注意的是，影片顯示了蘇-30SM從伊爾-78空中受油的畫面。據俄羅斯衛星網等媒體報導，俄羅斯海軍蘇-30機隊最近才首度演練過空中加油。而從駕駛艙呈現空中加油的畫面，更是難得。

(中時電子報)