寵物》美女議員愛心大爆發 家養13隻狗

2018年09月05日 07:40 中時 張亦惠

黃嫈珺最喜歡的「妹妹」不像一般人偏好的馬爾濟斯骨架細小，而是「粗勇型」，抱起來有小嬰兒的感覺。（張亦惠攝）

嘉義縣議員黃嫈珺家中共有13隻狗，有些是網路上救援的流浪狗、有些是朋友送的，在黃嫈珺家隨處可見狗狗悠閒散步、在樹下休息的身影。黃嫈珺說，他認為自己有能力可以給他們好的環境，因此在網路上看到認養的訊息，若允許的話會將狗狗帶回家，因為空間的問題無法認養太多，也會定期捐款給救援流浪狗的愛媽助養。

2008自美國返台後在台北上班，當時開著一台march小車的黃嫈珺說，有許多因受傷、被虐的狗、貓不方便上計程車跟捷運，自己就在流浪動物緊急救援小組擔任志工，義務載著狗、貓就醫，現在若遇到流浪動物，也會將他們帶到動物醫院檢查、治療，當起暫時性的中途之家。

黃嫈珺笑說，他們家的狗狗聽得動「印尼腔中文」，平時都喜歡跟印尼籍的Amei一起去倒垃圾，甚至有幾隻喜歡跟Amei睡在一起，平常他們就在家中的庭院自由活動，也因為住在鄉下，有庭院、好的環境能讓狗狗活動，才能一次養13隻。

談起13隻狗狗中最喜歡哪隻，黃嫈珺笑著抱起1隻馬爾濟斯「妹妹」說，以前養了1隻馬爾濟斯叫「波比」因為意外去世，一般人對馬爾濟斯偏好骨架細小的，但剛好已故的「波比」跟「妹妹」都屬於粗勇型的，抱起來很像，個性也都很貼心。

(中時 )