吳慷仁攜《狂徒》再闖釜山影展 林哲熹將興奮獻「處女行」

「雨衣大盜」吳慷仁聯手「落魄球星」林哲熹幹大事。（貴金影業）

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《狂徒》由吳慷仁、林哲熹、謝欣穎、李千娜、高捷、李洺中、施名帥主演，繼榮膺高雄電影節開幕片後再傳喜訊，入選釜山影展亞洲電影之窗單元，將台灣獨有的動作場面風格發揚全亞洲。導演洪子烜第一時間得知入選後非常開心，立刻和團隊分享這份喜悅，「第一部劇情長片即有榮幸獲選，心情相當興奮！也期待接下來的觀後評價。」

先前曾參與釜山影展的吳慷仁聽到新片喜訊，開心恭喜新銳導演首部長片就有好成績；而遭毆爆頭流血也照樣咬牙拍下去的拼命三郎林哲熹，則說「釜山影展是亞洲具有高度指標性的影壇盛事，之前一直期待著自己參與的作品也有機會能參與，現在真的圓夢了！這是我人生第一次去韓國，就跟著電影去是很奇妙的經驗。」

首度演出動作片的吳慷仁和拍檔林哲熹在戲裡戲外都有種心照不宣的好默契，試鏡階段吳慷仁即大力讚美林哲熹賦予角色靈魂，兩人對戲過程激盪不斷，也讓難兄難弟組合越演越入戲，除了爽度滿分超有「痛」感的生猛動作場面，兄弟情也是一大看點。

導演洪子烜攜手《麻醉風暴》金鐘獎編劇黃建銘、動作指導洪昰顥，打造超高爽度的動作電影《狂徒》，洪子烜在拍攝《狂徒》前，觀察到近年韓國動作犯罪電影執行度極為強大，激勵他更要堅持拍出具濃厚台灣在地味的動作電影，現也成功獲得韓國影人高度肯定。

(中時 )

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