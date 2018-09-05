核四再byebye！第2批燃料棒摸黑送基隆港運美

第2批核四燃料棒於5日凌晨從核四廠運出，台電將120箱、240束的燃料棒，分12輛陽明海運的貨櫃車送往基隆港西19碼頭，並將運往美國。（張穎齊攝）

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第2批核四燃料棒於5日凌晨從核四廠運出，台電將120箱、240束的燃料棒，分12輛陽明海運的貨櫃車送往基隆港西19碼頭，並將運往美國。（張穎齊攝）
裝有核四燃料棒的陽明海運貨櫃車，上頭貼有「放射性物質」的警示標誌。（張穎齊攝）
裝有核四燃料棒的陽明海運貨櫃車，上頭貼有「放射性物質」的警示標誌。（張穎齊攝）
警方出動大批警力，戒護運送燃料棒的貨櫃車。（張穎齊攝）

核四燃料棒首批160束繼7月4日運美後，意味著核四確定走入歷史，今（5）日凌晨0時再送第2批240束、分12輛貨櫃車載運，送抵基隆港西19碼頭，準備裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪後，運往美國原廠異地保存，此外也出動了200多名警力、百餘輛警車從旁戒護。

5日凌晨0時整，12輛陽明海運貨櫃車從新北市貢寮區龍門核能發電廠（核四廠）出發，與7月4日運送首批燃料棒的情況十分雷同，據悉12輛貨櫃車承載著120箱、240束燃料棒，1輛緊跟著1輛沿著濱海公路台2線接62快速道路，再接國道3號北上底，至基隆港西19號碼頭。

運送工作由保二總隊主導，由新北市警局瑞芳警分局、基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港警總隊、國道公路警察局等，共出動約200餘名警力、百餘輛警車從旁戒護。

直到凌晨1時整，12輛貨櫃車陸續抵達基隆港西19碼頭，將由海關人員進行報關手續，而12輛載運燃料棒的貨櫃車目前正在碼頭邊等待吊掛上貨櫃輪，另外台電人員也搭乘台電車輛到達現場，現場人員依然對此保密到家，面對詢問皆三緘其口。

台電曾經表示，核四廠1744束燃料棒需要872個運輸箱，每10箱裝一個貨櫃，共需88輛貨櫃車，無法一次運送完畢，當年該批燃料也是分成7批運抵國內；此次全新未使用的1744束燃料棒將在3年內分成8批運送至美國進行費用高昂的「異地貯存」，預計2020年底前全數運出。

(中時 )

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