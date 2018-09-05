張鈞甯「母子共慶生日」！紐約慶生有「他」相伴

張鈞甯紐約慶生，「蛙哥」也同慶。（取材微博）

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中時
張鈞甯紐約工作兼慶生。（取材微博）
張鈞甯紐約工作兼慶生。（取材微博）
張鈞甯紐約工作兼慶生。（取材微博）
海蘭艱難產下皇子。（翻攝愛奇藝台灣站）
海蘭產子後硬起來。（翻攝愛奇藝台灣站）
如懿與海蘭姐妹情深。（翻攝愛奇藝台灣站）

張鈞甯今年接連以《溫暖的弦》以及熱播中的《如懿傳》的海蘭一角大受歡迎，4日是她36歲生日，許多粉絲湧入微博祝福，還有粉絲留言希望她能多更新一下社群網站，很想知道她的近況。其實她人現正在紐約出席時裝周活動，並為雜誌拍照，今年生日剛好在工作中度過！

由於時差關係，張鈞甯今年的生日特別「長」，足足長達36小時，台灣時間5日凌晨，人在紐約的她還停在生日這一天，她在微博發文，寫著：「開心蛙哥誕生來陪額娘慶生！BTW，謝謝大家的生日祝福，我都收到了哦！」其實她口中的「蛙哥」就是「五阿哥」的諧音，因為她在《如懿傳》飾演的海蘭，巧合在4日播出的最新集數中，歷經九死一生、艱難地產下「五阿哥」永琪。

劇中的五阿哥巧合與戲外的額娘張鈞甯竟同一天出生，也因此張鈞甯還幽默地在與生日蛋糕合照中，把「蛙哥」P了上去象徵一起慶生。粉絲也紛紛留言「恭祝主兒和五阿哥生日快樂」。

張鈞甯飾演的「海蘭小天使」與女主角如懿感情好到被封為「懿蘭CP」，劇中她眼見著「姐姐」如懿屢遭陷害，自己也因個性懦弱被欺凌，逐漸覺醒，搖身一變成「海蘭小戰士」。在最新劇情中，她因被設計導致胎兒過大，近乎難產地生下皇子，從海貴人晉升愉嬪的她重生後，完全硬起來，對著如懿發誓：「此事之恨，斷不能忘，他們今日加在我跟姐姐身上的種種，來日一定一一還報在他們身上。我不能再坐以待斃，此生我一定會保姐姐還有孩子萬全」。姐妹情深及為母則強的模樣相當動人。

(中時 )

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