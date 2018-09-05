「讓陸蟹平安過馬路」助教授護生態！夢想資助計畫圓夢

2018年09月05日 03:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「有些事現在不做，一輩子都不會做」，這句來自電影《練習曲》中男主角東明相的一句話！「夢想」是堅信自己的信念，完成理想的欲望和永不放棄的堅持！在台灣有一群人，他們找到他們的夢想，也有公益團體支柱他們！清大教授曾晴賢前年參加由台灣帝亞吉歐公司推動的「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，用補助經費和學生一起守護台灣生態，如今小陸蟹成功繁殖，在寬廣平坦的道路上繼續「橫」行向前！

墾丁後灣、香蕉灣及砂島一向是陸蟹重要的棲地，但因台26線的人車穿梭，導致陸蟹下海繁殖時常遭路殺。每年6~10月是墾丁陸蟹下海繁殖的高峰期，也是台26線馬路上出現許多「蟹餅」的時候。

為解決陸蟹生態的危機，曾晴賢和他的學生提出幫陸蟹做生物廊道的構想，以「車、蟹分道」，讓陸蟹和人車可以走自己的路，避開路殺威脅。他提出「讓陸蟹平安過馬路」的計畫，選定屏東滿洲的港口社區作為實驗計畫的起點，建立起陸蟹廊道，推廣到全省有陸蟹出沒的地方，以降低陸蟹穿越台26線降海釋幼時遭車輛輾斃的機率。

台灣帝亞吉歐公司推動的「KEEP WALKING 夢想資助計畫」今年堂堂邁入第15屆，帝亞吉歐公司參與超過150位得主的夢想計畫，超過一半以上的得主，並未因此停下築夢的腳步，仍然為成為台灣最美的風景而努力著

過去脫穎而出的155位得主分別來自社會各個不同的角落，成為社會最佳的典範；像拍攝「看見台灣」紀錄片第一屆得主的導演齊柏林；不畏環境艱鉅、勇於挑戰人生極限的第六屆得主陳彥博，以及積極利用網路工具來改善城鄉差距所造成的知識斷層而堅持不斷的第六屆得主沈芯菱；他們的努力與堅持都是孕育土地創造美好未來最重要的養分。

年第三年擔任「KEEP WALKING夢想資助計畫」夢想大使的黃子佼也和大家分享他逐夢的信念和豐富的歷練，擴散更多正能量！黃子佼強調，築夢成功的祕訣無他，就是持續而已；希望大家能不放棄追逐夢想，即使外在環境的艱難與挑戰不斷，但持續走在這條路上，必能走到夢想的康莊大道。

「夢想資助計畫」的評分標準持續著重於「開創性/前瞻性」以及「夢想堅持之一貫性」各占30%，其次依序為「對社會之正面影響性」占25%、「夢想實踐可執行性」占15%。第十五屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」自9月4日中午12時起至11月16日止受理網路報名，凡年滿20歲以上中華民國國民皆可參加。

(中時電子報)