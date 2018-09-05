喊出衛武營年入場25萬人次 國表藝董座朱宗慶：作不到就下台

2018年09月05日 04:22 中時 趙靜瑜

高雄衛武營國家藝術文化中心今(5)日正式納入行政法人國家表演藝術中心，10月正式開幕，國表藝董事長朱宗慶日前與藝術總監簡文彬討論，喊出開幕起一年室內觀眾應達25萬人次的目標，朱宗慶表示，這個數字管理有挑戰性，「但我們願意破釜沉舟。」朱宗慶也要求藝術總監簡文彬「做不到就下台」，「我也會與藝術總監共進退。」

朱宗慶同樣也對其他國表藝轄下的台北國家兩廳院與台中國家歌劇院兩位總監劉怡汝與邱瑗有所要求，設定不同的數字管理目標，同樣也喊出沒做到就下台的口號。

衛武營藝術總監簡文彬則表示，衛武營不但會順利開館，也會風光開館，所有一切籌備工作都已經在緊鑼密鼓進行當中。簡文彬說，很感謝國表藝這個大家庭上下的叮嚀與協助，提點細節，「我自己也很期待。」對於數字管理，簡文彬則表示，他已經辭去德國杜賽朵夫歌劇院22年的終身駐院指揮職務，未來只受邀客席指揮，「這也代表我將全力以赴，希望為台灣表演藝術環境奉獻。」

2018衛武營開幕季演出節目音樂類包括柏林愛樂將由杜達美領軍，將在衛武營展開巡演。兩年前來訪的巴伐利亞廣播交響樂團由楊頌斯帶團，也將在衛武營演出。

其他節目還包括管風琴天后伊維塔・艾普卡娜獨奏會、獨幕裝置歌劇《驚園》、紀念美國大指揮家伯恩斯坦百歲誕辰的輕歌劇《憨第德》。戲劇節目包括加拿大導演羅伯．勒帕吉所創立的機器神劇團（Ex Machina）帶來的《887》等。舞蹈節目包括雲門舞集創辦人林懷民的雲門45 週年「林懷民舞作精選」，澳洲雪梨舞團帶來《光與暗》╳《大明》等舞作。不少票券由於票價便宜，再加上嘗鮮心態，許多場次都已售罄。

(中時 )