秋老虎發威！北部高溫36度 各地午後雷陣雨

今（4日）全台為多雲到晴天氣，午後有局部短暫雷陣雨。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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時序入秋，然受到全球暖化影響，這幾天台灣依舊炎熱！今（4日）全台為多雲到晴天氣，午後有局部短暫雷陣雨，氣象局今早也針對南投縣發布大豪雨特報、嘉義縣大雨特報。不下雨時仍悶熱，外出需做好防曬工作。另燕子颱風侵襲日本，台日航線有多班航次取消，有意前往日本民眾需注意。

氣象局今（4日）早針對南投縣發布大豪雨特報、嘉義縣大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今日臺灣各地及金門大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，馬祖有局部短暫陣雨，清晨西半部地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，北部地區約26至36度，中部地區25至33度，南部地區25至33度，東部地區25至33度。紫外線指數為危險甚至過量級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，今年第21號颱風燕子，目前位於日本本州附近，，許多地方停電，關西國際機場更淹水關閉，數百航班取消，氣象局提醒有意赴日的民眾，請留意颱風的最新消息。

另今天巴士海峽及南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風8至9級，船隻請注意。明日巴士海峽平均風力將稍減弱。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日指標污染物為細懸浮微粒，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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