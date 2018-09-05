台面臨高齡化社會！《奶奶與他的精靈》訴「愛要及時」

2018年09月05日 05:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣目前面臨重要問題除景氣動蕩不安，未來重要課題就是少子化、高齡化，鞋子劇團《奶奶與他的精靈》是鞋子劇團全新製作的劇碼是現代社會的寫照，。孩子長大了，有了自己的生活，可能被迫必須與父母分隔兩地，年邁的老父老母必須獨自生活，有些時候可能連父母的最後一面都來不及見到! 我們希望透過故事告訴孩子從小就要學會「愛要及時」，長大後有時間也要多陪陪自己的父母親！

劇本的緣起是由編劇兼演員的「何家妮」一次在南部義演中所發想的，在老人院的演出中看見一位高齡90多歲的老奶奶說出：你們年輕人一定覺得我們老人很麻煩！」，也因此何家妮像要寫一個關懷獨居老人的故事，希望大家能看見我們社會每個角落的獨居老人!並且告訴這些獨居老人：「你們並不孤單，其實還有很多默默關心你們的人！」

在演出中觀眾可以看到造型可愛的「抹布精靈」、「掃把精靈」與「收音機精靈」，看精靈們用「精靈語」與現場觀眾有趣的互動!而精靈們更有精采豐富的肢體默劇表演，帶領觀眾進入想像的世界!而在創作的過程中導演「莊雄偉」更與演員腦力激盪，運用了許多表現手法在這齣戲中，劇中使用了「光影」、「默劇」、「物品偶」、「肢體劇場」、「閩南語俚語」……等豐富多元的形式讓本劇大有看頭！

本週五、六、日(9/7~9/9)快帶著家中的大小朋友一起到文山劇場來看《奶奶與他的精靈》，陪奶奶一起度過他的生日吧！

(中時電子報)