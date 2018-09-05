日本三重徵體驗員！《你的名字》朝聖趣！住溫泉旅宿品和牛

2018年09月05日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序秋天正是旅行好時機！東京、大阪都去過了，接下來不妨來日本三重縣走走吧！動畫《你的名字》中，女主角的髮帶與男女主角連結的羈絆而聲名大噪的「組紐」，其實是源自三重特有的結繩文化！

日本三重縣頂級溫泉飯店Aqua Ignis。（樂吃購提供）

日本人心靈故鄉的伊勢神宮，是日本人一生必去的景點之一。（達志影像／shutterstock提供）

這裡還有日本人一生中必去一次的「伊勢神宮」。頂級「松阪牛」也是出自於三重，這也是忍者的故鄉、夏天更可看到海女出沒！在「鈴鹿賽道樂園」感受賽車奔馳的震撼力！

動畫《你的名字》中，女主角的髮帶與男女主角連結的羈絆而聲名大噪的「組紐」。（樂吃購提供）

喜歡日本美食與日本旅遊的朋友要注意了！為了讓台灣人感受日本三重縣的多元魅力，日本三重縣首次砸重金與「樂吃購！日本」合作，舉辦「饗樂三重觀光體驗員」募集活動，只要到指定網站填寫問券，就有機會獲選為「饗樂三重觀光體驗員」。

松阪牛。（樂吃購提供）

成為體驗員好康說不完！品嚐日本三重縣在地美食與欣賞美景及嘗試各種特殊體驗活動！值得一提的是，五天四夜的觀光之不僅免費，還能入住頂級溫泉旅館，品嚐特色美味呢！

御在所纜車。（樂吃購提供）

位於日本中部的三重縣有山有海，因為得天獨厚的地理環境，農漁業相當興盛，擁有如伊勢龍蝦與松阪牛、牡蠣等知名物產。資源豐富的三重能量景點一籮筐，在海女小屋，享受到在役海女的熱情招待，品嚐到最新鮮的海產；「御木本珍珠島」上看美麗渾圓的珍珠是如何產生，更是高級伴手禮。

津市鰻魚。（樂吃購提供）

如被稱為日本人心靈故鄉的伊勢神宮，是日本人一生必去的景點之一。曾被選為G7高峰會舉辦地的伊勢志摩，其自然美景更是令人流連忘返。而相當受到外國遊客歡迎的伊賀流忍者、鈴鹿賽道樂園、和以夜間點燈而聞名的名花之里，也都位於三重境內，不僅美食與自然美景，具有主題性的娛樂體驗也相當多樣化。

日本三重縣頂級溫泉飯店Aqua Ignis。（樂吃購提供）

為讓更多台灣人了解三重縣的多元觀光魅力，以及說明本次募集活動，特別選在台北的MiCHi cafe招開記者會，介紹三重縣的觀光資訊及觀光體驗員的報名辦法。三重縣相關人員也首次來台參加觀光記者會，並與樂吃購！日本版主吉田皓一透過互動方式傳達三重的多元魅力，並一同揭露「饗樂三重觀光體驗員」的報名方式。

忍者體驗。（樂吃購提供）

即日起到10月2日為止，只要於指定頁面閱讀相關內容並填寫報名表，就有機會獲得「饗樂三重觀光體驗員」免費招待之旅的參加資格。依照自然體驗、歷史文化體驗、娛樂購物體驗等主題，共抽出3組6名的參加者。

名花之里。（樂吃購提供）

「人生如果不是一場美好的冒險，那就什麼也不是了。」旅行不需要什麼理由，現在不妨上網搜尋相關資料，帶著一個放空的心，給自己好好度個假，看忍者和海女各有千秋，大啖和牛品海鮮，在神宮祈福求平安，暫且舒緩工作求學壓力，從三重縣的美景、美食得到心靈的慰藉與滿足。

(中時電子報)