板橋高樓夜色霓虹！精釀啤酒品微醺、歐陸饗宴訴浪漫

2018年09月05日 07:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

宴不設酒叫什麼宴？酒不伴歌叫什麼酒？啤酒控照過來，今秋開始，在板橋府中站新增一家高樓酒吧！位於東區的ABV世界精釀啤酒餐廳為推廣精釀啤酒文化，展店第三波，在捷運站附近開設「ABV閣樓餐酒館」。

「ABV閣樓餐酒館」坐擁12樓高空美景與戶外吧台，300款精釀啤酒富饒玩味。

「ABV閣樓餐酒館」坐擁12樓高空美景與戶外吧台，300款精釀啤酒富饒玩味、創意的歐陸料理挑戰無極限，當苦艾酒遇上青醬、龍舌蘭融入義大利麵，還有杏仁蒜香小章魚、義式牛肉米飯丸子！一口啤酒、一口美食，好友大口乾杯！乎乾啦！

滋味酸苦的「乾杯龍舌蘭雞肉寬扁麵」。（ABV閣樓餐酒館提供）

這些年來台灣人對美食的品味更為要求，除菜色精緻美味、料理顏質佳，佐餐搭配美酒添口感芬芳也是「絕學」！特色啤酒口味推陳出新，而精釀啤酒餐廳運用食材與香料的組合，料理開胃，也更提升了味蕾的不同次元，彷彿創造出新一代的美食聯合國。

板橋捷運府中站轉個彎，不到三分鐘距離即可到「ABV閣樓餐酒館」，位處12樓，特別設立超過60席戶外座位區，能夠飽覽居高臨下，白天飽藍天白雲、晚上則是霓虹高樓夜景。

「ABV閣樓餐酒館」打造歐系品飲時尚，戶外餐飲區與吧檯賞美景品美食。

有別於地中海餐酒館與加勒比海餐酒館的風格，ABV閣樓餐酒館，打造歐系品飲時尚，『雅緻細膩又不失能夠暢飲的豪邁』，能俯瞰兩面夜景的戶外餐飲區與吧檯。一面面對府中捷運站的府中廣場，另一面是完全無障礙直接遠遠眺望新北環快俯瞰板橋湳雅夜市整面地區，將佔板橋高樓夜景盡收眼裡。

啤酒淡菜。（ABV閣樓餐酒館提供）

料理方面，彷彿一次用舌尖嚐遍整個歐洲！16種義大利麵挑戰創意無極限，你能想像當苦艾酒遇上青醬、龍舌蘭融入義大利麵所引發的層次感嗎？在義大利，麵的種類超過50種，當我們直麵都吃習慣了之後，試著換種大貝殼麵、麻花捲麵、更有採用新鮮的手工義大利麵的麥香跟麵香，在ABV主廚施予魔術下，讓醬與麵產生的完美搭配。

黑松露牛排寬麵。（ABV閣樓餐酒館提供）

這次在料理的呈現上，更多的異國國風味，如薯塊佐西班牙辣味番茄醬、希臘經典費塔起司大量運用在沙拉以及與義大利麵的結合、西班牙鄉村經典可樂餅、保留回教傳統的摩爾風調味方式的各式肉串。

特色炸物搭配啤酒大口暢飲！（ABV閣樓餐酒館提供）

品嚐麵食料理後，也別點些炸物來下酒！7種炸物，如西班牙式可樂餅、混蛋火腿脆薯；熱下酒菜，如杏仁蒜香小章魚、蒜醬雞、義式牛肉米飯丸子、蝦膏燴海鮮，59款料理搭配300款啤酒，ABV世界精釀啤酒餐廳完滿演繹精釀啤酒的餐酒搭配文化。

此外，「ABV閣樓餐酒館」也針對喜愛啤酒文化的朋友推出一款特色APP，號稱「中文最豐富的精釀啤酒百科」。遇上喜愛的啤酒，可使用APP裡的QR-code掃描，看這款啤酒的背景身平，搭配什麼料理最美味！

「波菜溫沙拉」吃得到新鮮蔬菜原味。（ABV閣樓餐酒館提供）

未來「ABV閣樓餐酒館」板橋店也可望開放戶外演唱，不妨相約朋友來高樓嚐美味、喝酒小酌、在夜色浪漫裡聽歌訴心語！人生就是一連串的巧合，如同精釀啤酒混和各式美味，越醇越香！

「墨魚海鮮直麵」豐富海鮮與鮮蔬，讓海味層次更提升。（ABV閣樓餐酒館提供）

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(中時電子報)