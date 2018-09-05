9月5日三大報頭版要聞

2018年09月05日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

象徵「挺同」的婚姻平權2公投昨天向中選會遞交近百萬份連署書，完成2階連署，與「反同」愛家3公投，都達成年底公投綁大選的基本門檻，將在11月24日併同九合一選舉，進行「挺同」、「反同」大決戰。問題是若5項公投全數過關，必將產生矛盾，同性婚姻該修《民法》或另訂專法？行政與立法部門仍陷入兩難。

新興市場貨幣危機蔓延，繼投資人大幅拋售阿根廷和土耳其資產後，亞洲「雙印」─印尼和印度也難逃這波貨幣風暴。印尼盾4日持續探底，來到14920盾兌1美元，是自1997年亞洲金融風暴以來的最低點。印度盧比也延續跌勢，4日盤中觸及71.50盧比兌1美元，再創歷史新低。

兩岸軍事對峙的年代，金門承擔台灣的苦難。台灣本島不曾聽聞防空警報，金門代為抵擋大量炮彈。一甲子後，許多金門人說台灣背棄他們；曾是死敵的大陸，則用基礎建設與觀光迎合金門的水電和經濟需求，拉近彼此距離。

國慶大典在即，蔡政府釋出慶典LOGO的主視覺後，粗糙設計感不僅惹來負評，中華民國國號及國旗更是消失不見，改以「TAIWAN TOGETHER」取代。但國慶設計統籌負責人楊森表示，主視覺字體有巧思，也就是有向電腦公司IBM的LOGO致敬的意味。

@旺報

大陸查稅連出重拳，9月被稱「陸版肥咖法案」的CRS（海外金融帳戶共同申報準則）首度與其他國家地區交換稅務資訊，將讓大陸稅務機關掌握稅務居民的境外資產收入，若無法說明清楚巨額資金來源，可能因此補繳大額所得稅。除首當其衝的大陸富豪之外，由於過去台商也喜歡把收入資產放在香港等海外第三地避稅，又或將部分台幹薪資選在香港發放，也恐被列入這波追稅的風險清單中。

大陸1日起開放申辦「港澳台居民居住證」，截至3日統計，短短3天已有9983名台灣民眾申請，加上4日的申請人數，已經破萬，申辦者主要是在東南沿海省市。福州台協會長陳奕廷表示，居住證增強台灣人的歸屬感，而且辦理速度非常快；廈門台商協會會長吳家瑩也表示，18碼的居住證有利於在銀行辦理理財投資。

台北教育大學名譽教授李筱峰日前批評，南一書局國二社會課本封面出現大陸高鐵、上海東方明珠塔等圖像，「很像中國當局的政治宣傳海報」，有學者認為，這是否太看輕年輕人的判斷力，有過度解釋、泛政治化之嫌，也反映某種「逢中必反」的心態，並不必要。

大陸對南海加強掌控能力，就在美日兩國在南海舉行聯合軍演之際，大陸的南海研究論壇發出聲稱是拍攝於8月31日的高清衛星照片，顯示一艘有「帶刀護衛」之稱的解放軍054級飛彈護衛艦已經進駐南沙永暑礁。

@工商時報

力晶集團昨（4）日宣布展開企業架構調整，旗下8吋晶圓代工廠鉅晶電子更名為力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱力積電），並計畫明年收購力晶科技所屬的3座12吋晶圓廠，2020年力積電將以專業晶圓代工產業定位，在台灣爭取重返資本市場。

日本首相安倍晉三昨接受《日本經濟新聞》專訪時表示，他計畫在未來3年，大力推動勞動與社會福利制度改革，以促成終身不退休、終身活躍的社會。日本政府將討論退休年齡提高至65歲以上，並延後到70歲以上才開始領年金等措施。

全球第一大MLCC製造商村田，在官網上公告，受到燕子颱風侵襲影響，其總部及常岡廠停工一天，引起台灣廠商高度關注。由於村田的月產能達1,200億顆，是全球第一大廠，即使只是停工一天，即可造成影響，如果波及MLCC前段的燒結爐、粉末廠，對產能影響會更大。

被動元件、矽晶圓等電子漲價題材，最大受益者答案揭曉！勞動基金運用局昨（4）日公布，7月整體基金收益衝高至625億元，刷歷史單月新高，單月賺的比上半年的545億元更多；累計前7月收益達1,170億元，收益率3.22％。

(中時電子報)