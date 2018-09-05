打造「圖書館級」的靜音 住宅制音配備升級

2018年09月05日 08:16 中時 盧金足

遠雄建設新建案緊臨台中捷運綠線G12站，施工時特別加厚樓地板，樓層挑高，降低垂直戶間的聲音干擾，獲自住市場青睞。（盧金足攝）

居住環境如果有擾鄰的聲響，住戶生活品質受影響，因此，民眾購屋時，除了看地段、外觀及內部格局，還有一項不能疏忽，需注意是否有「近鄰噪音」的干擾，為達到住家擁有「圖書館」級靜悄悄的品質，台中市多家品牌建商營造高規格寧靜生活，大手筆採用具制音效果的樓地板，減少鄰居糾紛，住戶也不必擔心意外造成的地板噪音妨礙樓下芳鄰。

不動產業者表示，樓地板制音工法較為普遍的是「中空樓板」，施作方式是在地板中包覆保麗龍球體後灌漿，形成類似蜂巢狀的中空效果，保麗龍材質本身具有吸收震動能量的特性，加上樓地板相較傳統施工方式加厚許多，聲音能量透過它傳導時便容易消散。

以營造業起家的久樘開發，建案即採用中空樓板，久樘開發認為回家休息放鬆，「寧靜」是最基本的要求，即使是首購型產品，久樘開發仍然採用較高成本的中空樓板，減少樓層「重擊音」，避免鄰居間聲響干擾的糾紛。

久樘開發即將推出的潭子新案久樘「臻星」，基地位在潭子住宅重畫區內，同樣採用制音中空樓板搭配膠合玻璃鋁門窗，具良好隔音與阻擋紫外線性能，提升「靜」的居住品質。

此外，遠雄建設位於八期，正對捷運G12站的34層鋼骨大樓「遠雄八期新案」，與室外隔音品質有相對關係的門窗建材，樓地板加厚，樓層挑高，降低垂直戶間的聲音干擾。

台中市不少豪宅個案始引進制音新工法，寶輝建設建案「一品花園」引進杜拜帆船飯店的制音工程團隊，在樓板與玻璃厚度上加強，包含設備與電器的低頻噪音也相對降低，號稱室內可達到「圖書館級」安靜。

由鉅建設「大恆」強調使用「複層制音浮動地板」住宅大樓，減少上下樓層間的聲響干擾，龍寶建設將完工的「四季臻邸」，運用相近原理，打造安靜無噪音的住宅環境。

(中時 )