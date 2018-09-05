竹科億元男擁新歡甩正宮 被妻珍藏25年紅包狠洗臉

2018年09月05日 08:18 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名工程師婚後遠赴英國攻讀博士，妻子一同到國外照顧老公生活起居，當工程師學成歸國後，擔任竹科高級主管，身價上億，未料他愛上別的女人，起了休妻念頭，他以結婚時「未舉行公開儀式」，無2名以上證人為由，提起確認婚姻無效之訴，但妻子拿出珍藏多年的紅包，狠打臉這名無情尪，法院判工程師敗訴。

據判決書，工程師主張民法第982修正前，結婚應有公開儀式，及2 人以上之證人才算數，工程師與妻子25年前結婚，當時並未舉行公開儀式，也沒證人見證，結婚證書上的證人簽名和印文是妻子自行填寫。工程師說，辦理結婚登記幾天後，岳母僅有請幾名親友到家中吃飯，向眾人宣布2人喜訊，工程師認為當年的宴客不能算是「婚禮」，請求確認婚姻不存在。

工程師妻子則反駁，表示登記結婚後，曾親手製作喜糖分送鄰居、同事，母親也在自宅公開宴請鄰居、親友，當天出席喜宴的親友有包紅包祝福，妻子感念親友，珍藏紅包25年，如今提出紅包做為證據，證明與工程師結婚時確實有辦結婚儀式，且有2名以上證人。

法官認為，工程師受過高等教育，具備正常意思能力，如心中有所不願意，可向眾人表達不願結婚意思，但他當年卻與妻子一同到戶政事務所登記，顯然違背常情。另外法官勘驗15個紅包，上頭的確載有「新婚誌慶」、「永結同心」、「百年好合」等祝賀結婚之語，足見在場見證者超過2人，2人婚姻符合民法修正前規定，具有效力，將工程師之訴駁回。

(中時電子報)