驚！「小花蔓澤蘭」超可愛！讓植物枯萎死成「綠癌」

俗稱「綠癌」的外來入侵植物小花蔓澤蘭外表可愛。（黃士元提供）

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中時電子報
／整理報導

長得嬌小可愛的白花竟然是「棲地殺手」！俗稱「綠癌」的外來入侵植物小花蔓澤蘭，列屬聯合國世界自然保育聯盟（IUCN）百大惡性入侵生物，憑藉其旺盛的生命力，蔓延範圍已遍及全台，遭其覆蓋纏勒之植株會因光合作用受阻而枯萎死亡。

為保育生態永續經營，新北市政府農業局持續推動「小花終結者」公民科學家計畫，與民眾一同調查、記錄小花蔓澤蘭分布，參與通報與清除，規劃清除後的再利用方式，希望透過地方深耕、國際連結，持續擴展小花蔓澤蘭防治的規模，加強防治效果。

目前小花蔓澤蘭蔓延範圍已遍及全台，遭其覆蓋纏勒之植株會因光合作用受阻而枯萎死亡，嚴重破壞原生物種的棲地，因而有「綠癌」的稱號，農業局已於開花季前防治清除，防止小花蔓澤蘭擴散蔓延。

新北市農業局表示，去年9月成立公民科學家「小花終結者」，是要民眾參與且有組織的科學活動，讓民眾認知、觀察、蒐集與通報小花蔓澤蘭分佈資料，參與者會培訓成為「小花終結者」，同時參與清除計畫，至今已於土城、新店、五股等地區共同參與清除。

農業局提醒，民眾若有發現小花蔓澤蘭時，可隨手清除，需整株連根拔起，清除後的殘株應以黑色塑膠袋打包使其腐化，或於空曠的水泥地上曬乾再丟棄，另外也可將觀察到的資訊填寫於小花蔓澤蘭危害調查紀錄表內。

(中時電子報)

新店區志工自主清除。（新北市農業局提供）
小花蔓澤蘭危害調查紀錄表
「小花終結者」計畫
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