中非論壇北京宣言 53非洲國家支持中國統一大業

少了史瓦帝尼的中非「全家福」照片。(取自新華社)

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旺報

中非合作論壇北京峰會4日閉幕，大會通過《關於構建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》，當中第八條提到「論壇非方成員承諾繼續堅定奉行一個中國原則，支持中國統一大業」，陸方也重申願在一個中國原則基礎上同所有非洲國家發展友好合作關係、分享中國發展機遇。

中非論壇4日通過北京宣言，官媒新華社於5日清晨發布宣言全文，在第八條提到：「我們一致同意，繼續堅定支持彼此維護國家領土完整、主權、安全和發展利益。論壇非方成員承諾繼續堅定奉行一個中國原則，支持中國統一大業；支持中方同相關國家通過友好磋商和談判，和平解決領土和海洋爭議問題。中方重申願在一個中國原則基礎上同所有非洲國家發展友好合作關係、分享中國發展機遇」。

此外，在宣言的一之二條也再次歡迎論壇的新成員國，「岡比亞共和國(甘比亞)、聖多美及普林西比島民主共和國、伯基納法索(布吉納法索)3國成為中非合作論壇新成員表示熱烈祝賀。」

上述三個新成員國，就是近年陸續與中華民國斷交的非洲國家，目前非洲國家僅剩唯一一國史瓦帝尼尚未與中國大陸建交，在此次中非論壇前，大陸外交部長王毅還曾喊話說，「我真誠希望所有非洲國家都能夠一個不少地出現在中非合作的全家福照片裡」。

(旺報 )

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