架構公園城市 霧峰行政園區盼翻轉屯區

台中市長林佳龍宣布將以「城市花園」為架構，推動霧峰區興建聯合行政園區建設案，盼藉以朝屯區市區化邁進。（林欣儀攝）

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台中市政府計畫在霧峰區興建以花園城市為架構的聯合行政園區，期盼藉此翻轉屯區。(林欣儀攝)

翻轉屯區新未來！台中市政府推動霧峰區興建聯合行政園區，採「花園城市」為架構，整合五大單位並融入原第二公墓打造成「生態森林園區」，總經費約7.2億元，市長林佳龍4日到行政園區預定地視察，宣布「屯區市區化」邁出一大步。

林佳龍在建設局長黃玉霖及當地民代陪同下視察霧峰第二公墓及霧峰區公所。黃玉霖簡報指出，市府規畫打造霧峰行政區中心為具國際特色典範，分為行政中心新生、歷史建築再利用重生、共識營造公墓為生態森林公園等三部曲，希望藉此達到舊城翻轉與新生。

「霧峰是台灣第一個花園城市！」林佳龍宣告霧峰聯合行政辦公園區與生態森林公園規畫案將再造霧峰新風華，他表示，霧峰有林家花園、省諮議會等特殊文化底蘊，將整合區公所、戶政事務所、衛生所、派出所及幼兒園等5大設施，結合周邊空地與第二公墓轉化為森林園區，打造一座城市花園。

建設局指出，翻轉霧峰首部曲為興建聯合行政辦公園區，內部還規畫300個汽車與300個機車停車位，盼達到民生路無車畫；二部曲將規畫「長青學苑歷史建築園區」，盼善用在地文化資產；三部曲則規畫植栽綠化、步道系統、水圳綠道等，將成為台中市的大安森林公園，藉以串聯起林家花園、行政園區及立法院中辦。

民政局強調，新行政園區落成後，舊有廳舍將移撥給警察單位使用或改建為停車場，盼同時解決當地交通問題。

(中時 )

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